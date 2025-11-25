"Thailand Privilege Card" บุกงาน WTM 2025 เจาะตลาดยุโรป Luxury Long-Stay

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ พริวิเลจ” ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชูยุทธศาสตร์เชิงรุกในการขยายตลาดยุโรป โดยเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2025 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน 2568 ณ ExCeL London สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกว่า 5,000 รายจากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก
โดยครั้งนี้ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้คูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศในการเป็น "Luxury Long-Stay Destination" โดยมีเป้าหมายหลักในการดึงชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักระยะยาวคุณภาพสูง" เจาะกลุ่มเป้าหมาย คือนักลงทุน, นักธุรกิจ, และกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง (Ultra -High-Net-Worth Individuals)
นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า "การเข้าร่วม WTM 2025 ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบุกตลาดยุโรปและเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งมีสหราชอาณาจักรเป็นเป้าหมายหลักสำคัญ ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ เนื่องจากปัจจุบันประเทศอังกฤษ เป็นตลาดที่มียอดสมาชิก Thailand Privilege card สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของสมาชิกจากภูมิภาคยุโรป
"ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม Retirees เนื่องจากเรามีจุดแข็งที่ชัดเจน ทั้งการเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub), ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอาหาร และ ความคุ้มค่าในการพำนักระยะยาว ภารกิจของเราคือการนำเสนอโปรแกรม Thailand Privilege Card ในฐานะ 'Luxury Long-Stay Destination' ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ขยายกว้างขึ้น ทั้ง Wealthy Global Citizens, Investors, Expats และ Digital Nomads ที่ต้องการความสะดวกสบาย เรามุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการอยู่อาศัยระยะยาวอย่างมีคุณภาพ และสร้างการเติบโตของฐานสมาชิกอย่างยั่งยืน" นายมนาเทศ กล่าวเสริม
ภารกิจของ Thailand Privilege ในงานครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอ "การพำนักระยะยาว" (Long-Stay) เป็นทางเลือกใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์โลก ได้แก่ กลุ่ม Responsible Tourism (การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ), กลุ่ม Luxury (เน้นความหรูหรา), กลุ่ม Well-being (เน้นสุขภาพกายใจ) และ กลุ่มที่ชื่นชอบประสบการณ์ (Experience) เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มองหา "คุณภาพชีวิต" อย่างแท้จริง
สำหรับบัตรสมาชิก Thailand Privilege ประกอบด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่าง คือ สิทธิในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี+ พร้อมการบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สนามบิน (Airport Signature Services) ซึ่งจะรวมถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัว (Elite Personal Assistant – EPA) บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน (VIP Lounge), Electro Carts, พนักงานอำนวยความสะดวกระหว่างการพำนักในประเทศไทย (Elite Personal Liaison – EPL) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ (Lifestyle Privileges) อาทิ บริการด้านสุขภาพและความงาม, สิทธิพิเศษในโรงแรม, สนามกอล์ฟ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
ปัจจุบัน Thailand Privilege Card ให้บริการบัตรสมาชิกทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่
BRONZE อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 650,000 บาท สำหรับอายุการเป็นสมาชิก 5 ปี
GOLD อัตราค่าธรรมเนียม 900,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 20 คะแนน
PLATINUM อัตราค่าธรรมเนียม 1.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี พร้อมรับคะแนนสะสม ปีละ 35 คะแนน
DIAMOND อัตราค่าธรรมเนียม 2.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 55 คะแนน
RESERVE อัตราค่าธรรมเนียม 5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี+ และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 120 คะแนน บัตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับกลุ่ม Ultra High Net Worth ที่จะได้รับการดูแลสูงสุดและบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของ Thailand Privilege Card หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพำนักระยะยาวในไทยได้ทาง website : www.thailandprivilege.co.th IG :thailandprivilege FB : thailandprivilege Youtube : thailandprivilegecardofficial สำหรับพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกพันธมิตรคู่ค้า โทร. 0-2353-4145, Email: vendor_relations@thailandprivilege.co.th และสำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อได้ที่แผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย โทร. 0-2353-4120 , Email : salesgroup@thailandprivilege.co.th
