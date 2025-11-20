"อิตาลี" ฉะไอร์แลนด์เหนือ เพลย์ออฟยกแรก "สวีเดน" ดวลยูเครน

ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก คลอดผลประกบคู่เพลย์ออฟ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน ปรากฏว่า อิตาลี แชมป์โลก 4 สมัย ต้อนรับ ไอร์แลนด์เหนือ โดยมีสิทธิ์ปะทะ เวลส์ หรือ บอสเนีย แอนด์ เฮอร์เซโกวินา ชิงตั๋วสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก
ผลประกบคู่เพลย์ออฟ ฟุตบอลโลก 2026 โซนยุโรป
รอบรองชนะเลิศ (เตะวันที่ 26 มี.ค. 2026)
อิตาลี พบ ไอร์แลนด์เหนือ
โปแลนด์ พบ อัลแบเนีย
สโลวาเกีย พบ โคโซโว
เชเคีย พบ ไอร์แลนด์
เวลส์ พบ บอสเนีย แอนด์ เฮอร์เซโกวินา
ยูเครน พบ สวีเดน
ตุรเคีย พบ โรมาเนีย
เดนมาร์ก พบ นอร์ธ มาเซโดเนีย
รอบชิงชนะเลิศ (เตะวันที่ 31 มี.ค. 2026)
เวลส์ / บอสเนีย แอนด์ เฮอร์เซโกวินา พบ อิตาลี / ไอร์แลนด์เหนือ
ยูเครน / สวีเดน พบ โปแลนด์ / อัลแบเนีย
สโลวาเกีย / โคโซโว พบ ตุรเคีย / โรมาเนีย
ไอร์แลนด์ / เชเคีย พบ เดนมาร์ก / นอร์ธ มาเซโดเนีย
ผลประกบคู่ ฟุตบอลโลก 2026 เพลย์ออฟข้ามทวีป
รอบรองชนะเลิศ
นิว คาเลโดเนีย พบ จาไมกา
โบลิเวีย พบ ซูรินัม
รอบชิงชนะเลิศ
ดีอาร์ คองโก พบ นิว คาเลโดเนีย / จาไมกา
อิรัก พบ โบลิเวีย / ซูรินัม