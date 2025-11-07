"ตูเคิล" เรียก "จู๊ด-โฟเดน" คืนทัพสิงโต

โธมัส ตูเคิล กุนซือ อังกฤษ เรียก จู๊ด เบลลิงแฮม กับ ฟิล โฟเดน คืนทีมชาติ ลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป พบ เซอร์เบีย และ อัลแบเนีย สัปดาห์หน้า
จู๊ด วัย 22 ปี หลุดโผ "สิงโตคำราม" เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังเพิ่งกลับมาจากการผ่าตัดหัวไหล่
ด้าน โฟเดน ไม่ได้เป็นตัวเลือกของ ตูเคิล ตลอด 3 ชุดที่ผ่านมา โดยติดธงครั้งสุดท้าย พบ ลัตเวีย เดือนมีนาคม
แชมป์โลก 1966 การันตีเข้าร่วม เวิลด์ คัพ เรียบร้อยแล้ว หลังถล่ม ลัตเวีย ขาดลอย 5-0 เมื่อเดือนตุลาคม โดยเหลือโปรแกรม 2 นัดสุดท้าย ต้อนรับ เซอร์เบีย วันที่ 13 พ.ย. ก่อนเยือน อัลแบเนีย วันที่ 16 พ.ย.
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติอังกฤษ
ผู้รักษาประตู : ดีน เฮนเดอร์สัน (คริสตัล พาเลซ), จอร์แดน พิคฟอร์ด (เอฟเวอร์ตัน), นิค โป๊ป (นิวคาสเซิลฯ)
กองหลัง : แดน เบิร์น (นิวคาสเซิลฯ), มาร์ค เกฮี (คริสตัล พาเลซ), รีซ เจมส์ (เชลซี), เอซรี คอนซา (แอสตัน วิลลา), นิโก โอ'ไรล์ลี (แมนฯ ซิตี), จาเรลล์ ควอนซาห์ (ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน), เฌด สเปนซ์ (สเปอร์ส), จอห์น สโตนส์ (แมนฯ ซิตี)
กองกลาง : เอลเลียต แอนเดอร์สัน (ฟอเรสต์), จู๊ด เบลลิงแฮม (รีล มาดริด), จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (เบรนท์ฟอร์ด), เดแคลน ไรซ์ (อาร์เซนอล), มอร์แกน โรเจอร์ส (แอสตัน วิลลา) อเล็กซ์ สก็อตต์ (บอร์นมัธ), อดัม วอร์ตัน (คริสตัล พาเลซ)
กองหน้า : จาร์ร็อด โบเวน (เวสต์ แฮมฯ), เอเบเรชี เอเซ (อาร์เซนอล), ฟิล โฟเดน (แมนฯ ซิตี), แอนโธนี กอร์ดอน (นิวคาสเซิลฯ), แฮร์รี เคน (บาเยิร์น มิวนิก), มาร์คัส แรชฟอร์ด (บาร์เซโลนา ยืมตัวจาก แมนฯ ยูไนเต็ด), บูกาโย ซากา (อาร์เซนอล)