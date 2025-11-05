Play with FUN, be FUN ชวนชมพรีเมียร์ลีกสุดเดือด: ‘เรือ’ พบ ‘หงส์’, ‘ผี’ เยือน ‘ไก่’

ช่องสื่อ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงชื่อดังจากต่างประเทศ ชวนติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้
สื่อต่างประเทศ เจ้าของสโลแกน Play with FUN, be FUN ชวนแฟน ๆ ชาวไทยติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้ โดยเป็นนัดที่ 11 ของลีกสูงสุดเมืองผู้ดีแล้ว
ในสัปดาห์นี้ พรีเมียร์ลีก แบ่งเกมการแข่งขันเป็นวันเสาร์ 5 คู่ และวันอาทิตย์อีก 5 คู่ ซึ่งแฟน ๆ สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ครบทุกคู่
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 11
คืนวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025
19:30 น. - สเปอร์ส พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
22:00 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ ฟูแล่ม
22:00 น. - เวสต์แฮม พบ เบิร์นลี่ย์
00:30 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซน่อล
03:00 น. - เชลซี พบ วูล์ฟส์
คืนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2025
21:00 น. - แอสตัน วิลล่า พบ บอร์นมัธ
21:00 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ นิวคาสเซิล
21:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ ไบรท์ตัน
21:00 น. - ฟอเรสต์ พบ ลีดส์
23:30 น. - แมนฯ ซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล
ทั้งนี้ สื่อ Play with FUN, be FUN เลือก 3 คู่เด็ดที่แฟน ๆ ชาวไทยห้ามพลาด
สเปอร์ส พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
‘ปีศาจแดง’ หยุดสถิติชนะรวดไว้ที่ 3 เกม หลังทำได้แค่เสมอกับ ‘เจ้าป่า’ 2-2 ส่วน ‘ไก่เดือยทอง’ พ่ายคาบ้านมา 0-1 และจำเป็นต้องเรียกความมั่นใจโดยด่วนในเกมนี้ แต่นัดนี้ ‘ผีแดง’ ได้เปรียบเรื่องความสด หลังได้พักเต็ม ๆ ขณะที่ ท็อตแน่ม เล่นเกมยุโรปมา ทำให้ล้าไม่น้อย
ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซน่อล
ทัพ ‘ปืนใหญ่’ ฟอร์มแรงสุด ๆ หลังชนะรัว ๆ พร้อมเก็บคลีนชีททุกเกม เรียกว่า ‘ราศีแชมป์’ จับมาก ๆ ในตอนนี้ และเกมนี้ก็คงเดินหน้าบุกใส่ ‘แมวดำ’ เหมือนเดิม ขณะที่เจ้าถิ่นทำผลงานได้ดีสุด ๆ และสู้ตายในรังแน่นอน
แมนฯซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล
สองทีมที่ปกติลุ้นแชมป์กันต่างมีปัญหาในปีนี้ อย่างไรก็ตามทั้ง ‘เรือใบสีฟ้า’ และ ‘หงส์แดง’ ต่างไม่มีใครยอมใครแน่ ๆ เพราะทั้งคู่ต่างเป็นทีมระดับโลก และหากใครแพ้ในนัดนี้ โอกาสลุ้นแชมป์น่าจะน้อยลงไปอีก เกมออกได้สามหน้า เรียกว่า สนุกและน่าสนใจอย่างยิ่ง