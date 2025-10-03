"ตูเคิล" เมิน "จู๊ด" เรียก "ซากา" คืนทีมชาติอังกฤษ

โธมัส ตูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ เผยสาเหตุ จู๊ด เบลลิงแฮม มิดฟิลด์ รีล มาดริด ถูกตัดชื่อทิ้งจากทีมชุดอุ่นเครื่องกับ เวลส์ วันที่ 10 ต.ค. และ ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป พบ ลัตเวีย วันที่ 14 ต.ค. ถึงแม้สภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์แล้ว
จู๊ด พลาดลงเล่น ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูหลังผ่าตัดหัวไหล่ แต่กลับมารับใช้ "ราชันชุดขาว" เรียบร้อยแล้ว
กองกลางวัย 22 ปี ลงเล่นระดับสโมสร 4 เกม นับตั้งแต่คืนสนามวันที่ 20 กันยายน โดยนัดล่าสุดเป็นเกมถล่ม ไครัต อัลมาตี ขาดลอย 5-0 ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก วันอังคารที่ผ่านมา (30 ก.ย.)
อย่างไรก็ตาม อดีตผู็เล่น เบอร์มิงแฮม ซิตี และ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยังไม่เป็นที่ต้องการของ "สิงโตคำราม" หลัง เทรนเนอร์ชาวเยอรมัน เลือกขุมกำลังแดนกลางชุดเดียวกับเกมชนะ อันดอร์รา และ เซอร์เบีย เดือนกันยายน
ตูเคิล กล่าว "ผ่านมาแค่ 3 สัปดาห์ นับจากแคมป์ทีมชาติครั้งสุดท้าย ซึ่งเราชนะมาดังนั้นคำถาม คือ ทำไมจะไม่ดึงผู้เล่นชุดเดิมเข้ามา เพราะพวกเขาสร้างมาตรฐานไว้แล้ว และตอนนี้คือต้องเล่นสม่ำเสมอ"
"เรามีผู้เล่นบาดเจ็บ 2 คน ติโน ลิฟราเมนโต กับ โนนี มาดูเอเก เราจึงเรียก บูกาโย ซากา เข้ามาแทน โนนี และ จาเรลล์ ควอนซาห์ เป็นการเรียกมาเข้าแคมป์ช่วงท้ายของครั้งที่แล้ว เขาจะยังอยู่ในแคมป์ทีมชาติ"
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติอังกฤษ
ผู้รักษาประตู : ดีน เฮนเดอร์สัน (คริสตัล พาเลซ), จอร์แดน พิคฟอร์ด (เอฟเวอร์ตัน), เจมส์ แทรฟฟอร์ด (แมนฯ ซิตี)
กองหลัง : แดน เบิร์น (นิวคาสเซิลฯ), มาร์ค เกฮี (คริสตัล พาเลซ), รีซ เจมส์ (เชลซี), เอซรี คอนซา (แอสตัน วิลลา), ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี (อาร์เซนอล), จาเรลล์ ควอนซา (ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน), เฌด สเปนซ์ (สเปอร์ส), จอห์น สโตนส์ (แมนฯ ซิตี)
กองกลาง : เอลเลียต แอนเดอร์สัน (ฟอเรสต์), มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์ (ฟอเรสต์), จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (เบรนท์ฟอร์ด), รูเบน ลอฟตัส ชีก (มิลาน), เดแคลน ไรซ์ (อาร์เซนอล), มอร์แกน โรเจอร์ส (แอสตัน วิลลา)
กองหน้า : จาร์ร็อด โบเวน (เวสต์ แฮมฯ), เอเบเรขี เอเซ (อาร์เซนอล), แอนโธนี กอร์ดอน (นิวคาสเซิลฯ), แฮร์รี เคน (บาเยิร์นฯ), มาร์คัส แรชฟอร์ด (บาร์เซโลนา ยืมจาก แมนฯ ยูไนเต็ด), บูกาโย ซากา (อาร์เซนอล), โอลลี วัตกินส์ (แอสตัน วิลลา)