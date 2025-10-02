อิเกร์ กาซิยาส ชวนดูพรีเมียร์ลีกนัด 7: ‘ผี’ กดดันหนัก, เชลซี ดวล ‘หงส์แดง’

อิเกร์ กาซิยาส อดีตแข้งแชมป์โลก ชวนแฟน ๆ ชาวไทยติดตามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 แบบ #PlaywithFUNbeFUN ในนัดที่ 7 ของฤดูกาล
ปัจจุบัน นายประตูระดับตำนานของทีมชาติสเปนและเรอัล มาดริด รับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเองและองค์กรมาโดยตลอด
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2025-26 นัดที่ 7
คืนวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2025
02:00 น. - บอร์นมัธ พบ ฟูแล่ม
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2025
18:30 น. - ลีดส์ พบ สเปอร์ส
21:00 น. - อาร์เซน่อล พบ เวสต์แฮม
21:00 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ซันเดอร์แลนด์
23:30 น. - เชลซี พบ ลิเวอร์พูล
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2025
20:00 น. - แอสตัน วิลล่า พบ เบิร์นลี่ย์
20:00 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ
20:00 น. - นิวคาสเซิล พบ ฟอเรสต์
20:00 น. - วูล์ฟส์ พบ ไบรท์ตัน
22:30 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนฯ ซิตี้
โดย อดีตผู้รักษาประตูชื่อดัง แนะนำให้แฟน ๆ ให้ติดตามในสัปดาห์นี้ วิเคราะห์ เจาะลึก และแนะนำเกมที่น่าสนใจของลีกฟุตบอลที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกมาฝากแฟนบอลไทยทุกคนเหมือนเช่นเคย พร้อมชวนให้ทุกคนกล้าฝันกล้าสนุกไปด้วยกัน
แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ซันเดอร์แลนด์
‘ปีศาจแดง’ กำลังกดดันอย่างหนัก หลังบุกไปแพ้ ‘ผึ้งน้อย’ เมื่อสัปดาห์ก่อน และ รูเบน อโมริม ไม่มีทางเลือก นอกจากต้องชนะในบ้านให้ได้เท่านั้น และหากแพ้คา โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รับรองว่า กุนซือชาวโปรตุเกส อาจจะตกงานในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้เลย
เชลซี พบ ลิเวอร์พูล
ไม่น่าเชื่อว่าจาก ‘แชมป์สโมสรโลก’ จะกลายมาเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ ซึ่ง เอ็นโซ่ มาเรสก้า ต้องรับเต็ม ๆ หลังแพ้ในลีกสองนัดติดต่อกัน และการมาเจอกับ ‘หงส์แดง’ ในตอนนี้ ความพ่ายแพ้อาจจะขยับเป็นสามนัดรวดก็ได้
เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนฯ ซิตี้
เจ้าบ้านเพิ่งชนะ ยูไนเต็ด มาได้ ดังนั้นกำลังใจกำลังเต็มเปี่ยม ขณะที่ ‘เรือใบสีฟ้า’ ก็ร้อนแรง หลังถล่ม เบิร์นลี่ย์ มาเละเทะ 5-1 เมื่อสัปดาห์ก่อน ฉะนั้นแล้วน่าจะสนุกและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ที่กำลังฟอร์มแรงสุด ๆ