"เทรนท์" หลุดโผอังกฤษ "แอนเดอร์สัน-สเปนซ์" ติดครั้งแรก

โธมัส ตูเคิล กุนซือชาวเยอรมัย ตัดชื่อ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ออกจากทีมชาติอังกฤษ ชุดลงเตะฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป พบ อันดอร์รา และ เซอร์เบีย วันที่ 6 และ 9 กันยายน ตามลำดับ
เทรนท์ วัย 26 ปี เพิ่งย้ายจาก ลิเวอร์พูล ไป รีล มาดริด ซัมเมอร์นี้ แต่ไม่ได้เป็นตัวจริงเกมถล่ม รีล โอเบียโด 3-0 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม
ขณะที่ เอลเลียต แอนเดอร์สัน มิดฟิลด์ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ กับ เฌด สเปนซ์ ฟูลแบ็ก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ถูกเรียกตัวครั้งแรก ส่วน แจ็ค กรีลิช ตัวรุกป้ายแดง เอฟเวอร์ตัน ยังไม่มีชื่อ ถึงแม้ แอนโธนี แบร์รี ผู้ช่วยของ ตูเคิล นั่งชมฝีเท้าแมตช์ชนะ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน สุดสัปดาห์ที่แล้ว
ด้าน จู๊ด เบลลิงแฮม มิดฟิลด์ รีล มาดริด, บูกาโย ซากา ปีก อาร์เซนอล และ โคล พาลเมอร์ กับ ลีวาย โคลวิลล์ คู่หู เชลซี ต่างมีปัญหาบาดเจ็บ
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติอังกฤษ
ผู้รักษาประตู : จอร์แดน พิคฟอร์ด (เอฟเวอร์ตัน), เจมส์ แทรฟฟอร์ด (แมนฯ ซิตี), ดีน เฮนเดอร์สัน (คริสตัล พาเลซ)
กองหลัง : รีซ เจมส์ (เชลซี), มาร์ค เกฮี (คริสตัล พาเลซ), จอห์น สโตนส์ (แมนฯ ซิตี), แดน เบิร์น (นิวคาสเซิลฯ), เอซรี คอนซา (แอสตัน วิลลา), ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี (อาร์เซนอล), ติโน ลิฟราเมนโต (นิวคาสเซิลฯ), เฌด สเปนซ์ (สเปอร์ส)
กองกลาง : เอลเลียต แอนเดอร์สัน (ฟอเรสต์), มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์ (ฟอเรสต์), จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (เบรนท์ฟอร์ด), อดัม วอร์ตัน (คริสตัล พาเลซ), มอร์แกน โรเจอร์ส (แอสตัน วิลลา), เดแคลน ไรซ์ (อาร์เซนอล)
กองหน้า :แฮร์รี เคน (บาเยิร์นฯ), เอเบเรชี เอเซ (อาร์เซนอล), จาร์ร็อด โบเวน (เวสต์ แฮมฯ), แอนโธนี กอร์ดอน (นิวคาสเซิลฯ), โนนี มาดูเอเก (อาร์เซนอล), มาร์คัส แรชฟอร์ด (บาร์เซโลนา), โอลลี วัตกินส์ (แอสตัน วิลลา)