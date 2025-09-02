xs
แมนฯ ซิตีคว้า "ดอนนารุมมา" เฝ้าเสา เซ็นสัญญาถึงปี 2030

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จานลุยจิ ดอนนารุมมา
แมนเชสเตอร์ ซิตี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก เตรียมยืนยันคว้า จานลุยจิ ดอนนารุมมา นายทวาร ปารีส แซงต์ แชร์แมง เร็วๆ นี้ ค่าตัว 26 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,140 ล้านบาท)

มือกาวทีมชาติอิตาลี มองหาสโมสรใหม่ หลังถูก เปแอสเช ตัดออกจากทีม หลังคว้าแชมป์ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2024/25

ขณะเดียวกัน ซิตี แสดงความชัดเจน จะหาผู้รักษาประตูคนใหม่ ก็ต่อเมื่อ เอแดร์สัน อำลาถิ่นเอติฮัด สเตเดียม

เฟเนร์บาห์เช บรรลุข้อตกลง 12 ล้านปอนด์ (ราว 525 ล้านบาท) คว้า นายทวารบราซิเลียน ซึ่งเดินทางถึงตุรกีแล้ว เพื่อดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อ-ขาย

ปัจจุบัน ดอนนารุมมา อยู่ที่แคมป์ทีมชาติ แต่ได้รับอนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย และเซ็นสัญญา โดยแหล่งข่าวของ แมนฯ ซิตี เผยว่าทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่ก่อนปิดตลาด วันที่ 1 กันยายน

ดอนนารุมมา เซ็นสัญญากับ "เรือใบสีฟ้า" 5 ปี หรือถึงปี 2030 โดยมีอ็อปชันขยายสัญญาอีก 12 เดือน
