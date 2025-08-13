แมนฯ ซิตีรอสรุปอนาคต "เอแดร์สัน" ร่วมวงแย่ง "ดอนนารุมมา"

แมนเชสเตอร์ ซิตี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ต้องการรั้ง เอแดร์สัน นายทวารบราซิเลียน แต่ยังมี จานลุยจิ ดอนนารุมมา เป็นตัวเลือก กรณีต้องปล่อยตัวตลาดซัมเมอร์นี้
กาลาตาซาราย สโมสรของลีกตุรเคีย แสดงความสนใจ มือกาววัย 31 ปี และพร้อมเปิดฉากเจรจา
อย่างไรก็ตาม ซิตี ยืนยันไม่ได้รับการติดต่อจากทีมใดๆ เลย ขณะที่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา หวังว่า ผู้รักษาประตูหมายเลข 1 ของสโมสร จะอยู่ต่อจนครบสัญญา
ระยะเวลาของ ดอนนารุมมา วัย 26 ปี ที่ปารีส แซงต์ แชร์แมง ใกล้สิ้นสุด หลังถูก หลุยส์ เอ็นริเก กุนซือชาวสเปน หั่นออกจากทีมชุดสู้ศึกยูฟา ซูเปอร์ คัพ พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ วันที่ 13 สิงหาคม ถึงแม้มีบทบาทสำคัญต่อทีมคว้าแชมป์ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก ครั้งแรกของสโมสร
"เดอะ ซิตีเซ็นส์" กำลังพิจารณาโอกาสย้ายทีมของ อดีตผู้เล่น เอซี มิลาน กรณี เอแดร์สัน เลือกอำลาถิ่นเอติฮัด สเตเดียม อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
เอแดร์สัน เผยตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เชื่อว่ายังมีอนาคตระยะสั้น ที่แมนฯ ซิตี และข่าวคราวการย้ายทีมเป็น เฟก นิวส์ (ข่าวปลอม) 99 เปอร์เซ็นต์
"เรือใบสีฟ้า" ตัดใจขายลำบาก อดีตนายทวาร เบนฟิกา ซึ่งอยู่เฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ปี 2017 ลำบาก ถึงแม้ได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ
อนาคตของ สเตฟาน ออร์เตกา ยังคงรอบทสรุป หลังหล่นเป็นตัวเลือกอันดับ 3 รองจาก เจมส์ แทรฟฟอร์ด นายทวารป้ายแดง ที่ย้ายกลับมาจาก เบิร์นลีย์
กวาร์ดิโอลา ส่ง เอแดร์สัน กับ แทรฟฟอร์ด เฝ้าเสาคนละ 45 นาที ระหว่างเกมอุ่นเครื่องกับ ปาแลร์โม สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประชันฝีมือกันเอง