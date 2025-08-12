"เชลซี-แมนฯ ยู" เปิดศึก "ดอนนารุมมา" ลาปารีสฯ 26 ล้านปอนด์

ปารีส แซงต์ แชร์แมง แชมป์ลีก เอิง ฝรั่งเศส 2025 หั่น จานลุยจิ ดอนนารุมมา นายทวารอิตาเลียน ออกจากการฝึกซ้อม เพื่อบีบให้ย้ายสังกัดตลาดซัมเมอร์นี้
ดอนนารุมมา วัย 26 ปี ได้รับการยกย่องเป็นผู้รักษาประตูดีสุดคนหนึ่งของโลก โดยมีบทบาทสำคัญต่อ "เปแอสเช" ชุดแชมป์ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก ครั้งแรกของสโมสร
อย่างไรก็ตาม "เดอะ ปาริเซียน" จำเป็นต้องขาย อดีตผู้เล่น เอซี มิลาน ก่อนปิดตลาดซื้อ-ขายฤดูร้อน หลังการเจรจาสัญญาใหม่ล้มเหลว
สัญญาเดิมของ นายทวารดีกรีทีมชาติอิตาลี จะสิ้นสุดฤดูร้อนปี 2026 และอาจอำลาถิ่นปาร์ค เดส์ แปรงค์ส แบบไม่มีค่าตัว
ขณะที่ เปแอสเช พร้อมมูฟออนจาก ดอนนารุมมา โดยคว้า ลูคัส เชวาลิเยร์ ดีกรีผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ลีก เอิง 2025 จาก ลีลล์ มาเป็นตัวตายตัวแทนเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดมีการยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (11 ส.ค.) ดอนนารุมมา ไม่มีชื่อลงเล่นศึกยูฟา ซูเปอร์ คัพ พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ วันพุธที่ 13 สิงหาคม
ด้าน "อาร์เอ็มซี สปอร์ต" รายงาน ฝ่ายจัดการของ ปารีสฯ ยกระดับการกดดันเพื่อตอกย้ำว่า เวลาของ ดอนนารุมมา สิ้นสุดแล้ว และเลื่อนขั้น เชวาลิเยร์ เป็นตัวจริงแทน
สำนักข่าวหลายแห่งปลุกกระแส เชลซี กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ น่าจะเป็นปลายทางของ ดอนนารุมมา ซัมเมอร์นี้ ค่าตัวอย่างน้อย 26 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,136 ล้านบาท)