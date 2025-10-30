“อติวิชญ์” ประเดิม 9 อันเดอร์ ตามหนึ่งแต้ม ฮ่องกง โอเพ่น รอบแรก

อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 9 อันเดอร์พาร์ 61 แบบไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบรอบแรกตามหลัง ทอม แมคกิบบิน จากไอร์แลนด์เหนือเพียงสโตรคเดียว ในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการ “ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น” ที่สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการที่ 7 ของฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,710 หลา พาร์ 70 ในเมืองฟานหลิง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟชาวไทยลงชิงชัย 24 คน
เปิดฉากการแข่งขันรอบแรกปรากฎว่า โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 9 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 9 อันเดอร์พาร์ 61 รั้งอันดับสอง โดยมี ทอม แมคกิบบิน ผู้เล่นลิฟกอล์ฟจากไอร์แลนด์เหนือ หวดสถิติสนามเข้ามา 10 อันเดอร์พาร์ 60 จากการทำ 1 อีเกิ้ล กับ 8 เบอร์ดี้ แบบไม่มีโบกี้ ขึ้นนำเดี่ยวหนึ่งสโตรค
แมคกิบบิน นักกอล์ฟวัย 22 ปี สมาชิกทีม Legion XIII ในลิฟกอล์ฟลีก เผยหลังขึ้นนำวันแรกว่า “ผมมาดูสกอร์การ์ดหลังเล่นไปแล้ว 17 หลุมแล้วเห็นว่าเป็นพาร์ 70 สำหรับสกอร์ 60 เป็นสกอร์ต่อรอบที่ต่ำที่สุดเท่าที่ผมเคยทำได้ ซึ่งก่อนหน้านี้สกอร์ 62 เป็นรอบที่ดีที่สุดของผม รู้สึกดีใจที่ตีได้ต่ำกว่านั้น เยี่ยมไปเลย”
ทางด้าน โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ ผู้เล่นจากดีพีเวิลด์ ทัวร์ หวด 8 อันเดอร์พาร์ 62 จาก 9 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว ตามมาที่อันดับ 3 ร่วมกับ หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 จากแอฟริกาใต้ และโธมัส พีเตอร์ส จากเยอรมนี โดยมี โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของสองแชมป์เอเชียน ทัวร์ อยู่กลุ่มอันดับ 11 ร่วม ด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 64
กิรเดช อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 พูดถึงการกลับมาเล่นในเอเชียน ทัวร์ ว่า “เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ผมเล่นได้สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน ตีเหล็กดี มีพัตต์พลาดไป 2-3 หลุม แต่ก็เก็บคืนได้หลายครั้ง สิ่งสำคัญสำหรับผมคือการได้กลับมาร่วมแข่งขันกับเอเชียนทัวร์อีกครั้ง ผมดีใจที่ได้เห็นเอเชียนทัวร์กำลังเติบโต และได้เห็นนักกอล์ฟฝีมือดีมากมายเกิดขึ้นจากที่นี่ ผมภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในนั้น ตารางแข่งของผมส่วนใหญ่เน้นไปที่ดีพีเวิลด์ ทัวร์ แต่ผมอยากกลับมาเล่นที่นี่เสมอ”
ขณะที่ แพทริค รีด แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 จากสหรัฐฯ ในฐานะแชมป์เก่าปีที่เ แล้ว ตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 65 อยู่ในกลุ่มอันดับ 22 ร่วมกับ ฮาโรลด์ วาร์เนอร์ เดอะ เธิร์ด ผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟชาวอเมริกัน และอนีร์บาน ลาฮิรี โปรแถวหน้าของอินเดีย รวมถึง อติรุจ วินัยเจริญชัย, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ และ เอกปริษฐิ์ หวู่ สามโปรกอล์ฟชาวไทย
ส่วนดาวดังของโลกอย่าง พอล เคซีย์ เจ้าของแชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ และมิเกล ทาบัวนา ที่เพิ่งคว้าแชมป์ในบ้านที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตีมาคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 28 ร่วม เช่นเดียวกับ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ดีกรีสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์, รฐนน วรรณศรีจันทร์ เจ้าของ 3 แชมป์ในทัวร์, ชัพชัย นิราช นักกอล์ฟจอมเก๋า และ ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทย