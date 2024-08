เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ดเปิดตัวโครงการ “Thailand Privilege x MTL : Insure your happiness in Thailand” เพิ่มทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพที่โดนใจ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม(Democratizing Insurance) ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม Expat กลุ่มเกษียณอายุ และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ พร้อมรองรับการให้บริการทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายที่มีศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศและบริการหลังการขายครบครัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่าง และช่วยให้ทุกคนได้อุ่นใจในทุกช่วงจังหวะของชีวิตล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมมือกับ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวโครงการ “Thailand Privilege x MTL : Insure your happiness in Thailand” เพื่อส่งมอบความสุขด้วยการเพิ่มทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เหมาะกับยุคปัจจุบัน และสนับสนุนการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ที่เลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความคุ้มครอง Health จุใจ(1) ที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพแบบผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริงตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท(2) ต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และความคุ้มครองสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกเหมาจ่ายสูงสุดถึง 50,000 บาท(2) ต่อปี โดยสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงถึง 5ล้านบาท(2) ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง แอดมิตก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องไอ.ซี.ยู ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด แบบจ่ายตามจริง และความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อิลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้คุณพลัสความคุ้มครองที่เหนือระดับได้ตามต้องการ ด้วยวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงถึง 20 ล้านบาท(2) ต่อปี (พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย) คุ้มครองห้องเดี่ยวมาตรฐาน และห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) เหมาจ่ายตามจริงรวมสูงสุด 365 วัน หรือถ้านอนห้องเดี่ยวพิเศษคุ้มครอง 10,000 บาทต่อวัน ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทั้งแบบเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy รวมถึงการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่ Immunotherapy ให้คุณมั่นใจในการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI และการฟอกไต โดยไม่ต้องแอดมิต นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กับสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) ที่ให้ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกวงเงิน 2,000 บาทต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางทีมขายพันธมิตรทางธุรกิจเมืองไทยประกันชีวิตนอกจากนี้ พิเศษสุดสำหรับสมาชิกไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ที่ซื้อประกันผ่านโครงการ Thailand Privilege X MTL : Insure your happiness in Thailand รับสิทธิพิเศษ E-voucher หรือรับส่วนลดสูงสุด 20 % ของยอดเบี้ยประกันภัยปีแรก จากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัดด้าน นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ในฐานะผู้ให้บริการเอกสิทธิ์ทางด้านวีซ่าพำนักระยะยาว ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Long-Term Visa With More Privileges” ด้วยการนำเสนอบัตรสมาชิกพิเศษไทยแลนด์ พริวิเลจ 4 ประเภท ได้แก่ GOLD, PLATINUM, DIAMOND และ RESERVE ที่มาพร้อมการบริการพิเศษ ณ สนามบิน และสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ โดยครั้งนี้บริษัทฯ ได้ผนึกกำลัง บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางด้าน Wealth และผู้นำด้านการประกันชีวิตในระดับภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าสมาชิกที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มความต้องการในด้านดังกล่าวสูงขึ้นตลอดจนเป็นการยกระดับความร่วมมือและตอกย้ำความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าสมาชิกชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวและใช้ชีวิตในประเทศไทยครอบคลุมทุกด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ