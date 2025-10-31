“อาร์ม-แจ๊ส” ตามสองสโตรค ฮ่องกง โอเพ่น รอบสอง "แมคกิบบิน" นำต่อ

กิรเดช อภิบาลรัตน์ และ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ทำสกอร์รวมสองวันเท่ากันที่ 13 อันเดอร์พาร์ 127 ตามหลัง ทอม แมคกิบบิน จากไอร์แลนด์เหนือ ที่รักษาตำแหน่งผู้นำต่ออยู่สองสโตรค หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการ “ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น” ที่สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการที่ 7 ของฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,710 หลา พาร์ 70 ในเมืองฟานหลิง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟชาวไทยลงชิงชัย 24 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 380,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมสิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
ผ่านครึ่งทางของการชิงชัยปรากฎว่า โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 1 อีเกิ้ล กับ 6 เบอร์ดี้ เสียไป 3 โบกี้ รวมสองวัน 13 อันเดอร์พาร์ 127 เท่ากับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 ที่ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 2 อีเกิ้ล กับ 2 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ รั้งอันดับสองร่วมกับ ปีเตอร์ ยูไลน์ โปรจากลิฟกอล์ฟชาวอเมริกัน โดยมีสกอร์ไล่ตาม ทอม แมคกิบบิน ผู้นำรอบแรกจากไอร์แลนด์เหนือ สองสโตรค
ทางด้าน แมคกิบบิน นักกอล์ฟวัย 22 ปี สมาชิกทีม Legion XIII ในลิฟกอล์ฟลีก รักษาฟอร์มเหนียวหวดได้อีก 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 65 รักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 125 ขณะที่ดาวดังของโลกอย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 จากแอฟริกาใต้, ชาร์ลส์ ฮาเวลล์ เดอะเธิร์ด จากสหรัฐฯ และโธมัส พีเตอร์ส จากเยอรมนี ตามมาที่อันดับ 5 ร่วมด้วยสกอร์คนละ 12 อันเดอร์พาร์ 128
กิรเดช นักกอล์ฟจากดีพีเวิลด์ทัวร์ เผยว่า “โดยรวมแล้วเป็นวันที่ดีมาก แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ไม่ดีนัก ผมเปิดด้วยโบกี้หลังจากไดรฟ์ไปไม่ดี แต่ก็กลับมาได้เร็วด้วยเบอร์ดี้ที่หลุมสองและสาม ซึ่งทำให้ผมกลับมาเล่นได้อีกครั้ง วันนี้ไดรฟ์อาจจะไม่คมเท่าเมื่อวาน แต่ผมจัดการเกมได้ดี ตั้งใจตีขึ้นกรีนให้ได้มากที่สุด ความรู้สึกในการพัตต์ก็ดีมาก สปีดดี และอ่านไลน์ได้ดีทั้งวัน ตอนนี้ผมกำลังมีโมเมนตัมที่ดี การทำเบอร์ดี้ได้เยอะๆ และการเห็นตัวเองทำสกอร์ต่ำๆ ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้น สกอร์ตามหลังอยู่แค่สองสโตรก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการจัดการเกมและทำตามแผนให้ดีที่สุดในสองวันที่เหลือ”
ส่วน อติวิชญ์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ กล่าวว่า “วันนี้ดีได้ดีกว่าที่คาดไว้ รอบซ้อมผมตีได้แย่มาก แต่ผมมีเป้าหมายเดียวคือหาจังหวะเล่นให้ได้ ออกไปตีให้สุดแล้วพยายามทำแต้มให้ได้ สองวันนี้ผมพัตต์ได้ดีทำให้ได้สกอร์เยอะ หวังว่าผมจะตีแฟร์เวย์และกรีนได้อีกครั้ง และหวังว่าพัตเตอร์จะทำผลงานได้ดีในสองวันสุดท้าย”
ขณะที่ดาวดังโลกอย่าง แพทริค รีด แชมป์เก่าชาวอเมริกัน และแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 เก็บได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสองวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 134 อยู่ในกลุ่มอันดับ 41 ร่วมกับ พอล เคซีย์ เจ้าของแชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ
ทั้งนี้หลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวนักกอล์ฟไปเล่นสองวันสุดท้ายที่สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 135 มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบได้ 14 คน อาทิ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (62) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 130 อันดับ 12 ร่วม, อติรุจ วินัยเจริญชัย (67) สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 132 อยู่อันดับ 20 ร่วม, รฐนน วรรณศรีจันทร์ (67), สาริศ สุวรรณรัตน์ (69) และ ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัตรเล่นชื่อดัง (67) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 133 รั้งอันดับ 27 ร่วม