อเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์ มอบหมวกกันน็อกออกประมูลเพื่อสนับสนุนงานของยูนิเซฟ

อเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวไทย มอบหมวกกันน็อกที่ออกแบบโดย คาร์ลอตตา เฟรเออร์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากลวดลายไทยและเอเชีย ที่สะท้อนถึงภูมิลำเนาของอัลบอน ออกประมูลเพื่อสนับสนุนงานของยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเขาจะสวมใส่หมวกใบนี้ลงแข่งในรายการ สิงคโปร์กรังด์ปรีซ์ 3–5 ต.ค. 68 เริ่มต้นที่ 450,000 บาท เปิดประมูลแล้ววันนี้-15 ต.ค.68 ที่ www.unicef.or.th/alex
***
วิสทร้า (VISTRA) โดย บจก.ซันโทรี่ เวลเนส จัดงาน “VISTRAVERSE: Glow All Gen, Fin All Heart” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ผสาน Health & Entertainment Marketing ไว้ด้วยกัน โดยมีวง PERSES ร่วมถ่ายทอดพลังความสร้างสรรค์ การดูแลตัวเอง และการใช้ชีวิตแบบไม่จำกัดกรอบ, “VISTRAVERSE” จักรวาลสุขภาพที่ทุกเจนฯ มีส่วนร่วมได้ ภายใต้แนวคิด “เติม VISTRA ได้ทุกเจน”
***
มนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บจก.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (TPC) เปิดตัว “อาโป” ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ในฐานะโกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ Thailand Privilege Card ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “The Ultimate Luxury” ที่ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์เหนือระดับ สำหรับสมาชิกพำนักระยะยาวในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับเวลาและการบริการ