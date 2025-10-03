VISTRA ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

วิสทร้า (VISTRA) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท ซันโทรี่ เวลเนส ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเครือซันโทรี่ กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับทุกเจเนอเรชัน ผ่านงาน “VISTRAVERSE: Glow All Gen, Fin All Heart” ที่จัดขึ้น ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ผสาน Health & Entertainment Marketing ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในยุคนี้
ภายในงาน VISTRA ได้เชิญวง PERSES ศิลปิน T-POP ขวัญใจ Gen Z ในการถ่ายทอดพลังความคิดสร้างสรรค์ การดูแลตัวเอง และการใช้ชีวิตแบบไม่จำกัดกรอบ “VISTRAVERSE” ถูกออกแบบให้เป็นจักรวาลสุขภาพที่คนทุกเจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ภายใต้แนวคิด “เติม VISTRA ได้ทุกเจน” ที่สะท้อนผ่านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใส (Glow All Gen) และประสบการณ์ที่มอบความสุข ความมั่นใจ (Fin All Heart) จากการมีสุขภาพที่ดีจากภายใน สู่ความสดใส ความมั่นใจภายนอกที่สร้างได้ง่าย ๆ
ผู้เข้าร่วมงานไม่เพียงได้สัมผัสการแสดงสดสุดพิเศษจาก PERSES แต่ยังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพ เห็นว่าการดูแลตัวเองสามารถเป็นเรื่องที่สนุก เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในแบบของตนเอง
อัตสึชิ อิโตะ ประธานบริหาร บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ในเครือของ ซันโทรี่ เวลเนส ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “VISTRA เชื่อว่าทุกเจนควรมีโอกาสในการดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามเป้าหมายของบริษัท ซันโทรี่ เวลเนส ประเทศญี่ปุ่น ที่จะสร้างสังคมที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่และสัมผัสกับความสดใสของชีวิต งาน VISTRAVERSE คือการผสมผสานระหว่างพลังดนตรี ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและมีสีสันมากขึ้น เราต้องการให้ VISTRA ไม่เพียงเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของสุขภาพในทุกช่วงวัย”
นอกจากการสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่แล้ว VISTRA ยังได้รับการยืนยันความสำเร็จในระดับสากล ด้วยการคว้ารางวัล “Brand of the Year” จาก World Branding Award ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2023–2025) สะท้อนถึงความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรม และมาตรฐานการผลิตจากบริษัท ซันโทรี่ เวลเนส ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ VISTRA ยังคงเป็นแบรนด์ผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครองใจผู้บริโภค ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น วิสทร้า อะเซโรลาเชอร์รี่ 1000 มก. วิตามินซีธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของอะเซโรลาเชอร์รี่ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์, วิสทร้า กลูตา คอมเพล็กซ์ 1000 พลัส ที่มี แอล-กลูต้าไธโอน และสารสกัดจากส้มแดง นำเข้าจากประเทศอิตาลี และวิสทร้า มารีน คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ 1300 แอนด์ โคเอนไซม์ คิวเท็น พลัส ที่มีมารีน คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์ทุกตัวผลิตภายใต้มาตรฐานซันโทรี่ เวลเนส ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและความงาม
การผนึกกำลังระหว่าง VISTRA และ T-POP ไม่ได้เป็นเพียงความร่วมมือทางการตลาด แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์ด้าน Wellness ควบคู่กับการใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบจากประเทศชั้นนำ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานการผลิต และการสื่อสารผ่าน Entertainment-driven Marketing อย่างสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญในการตอกย้ำจุดยืนของ VISTRA ในการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคทุกช่วงชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ “Better Health, Better Life” ที่พร้อมพาทุกเจนเนอเรชันก้าวสู่การใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและสดใสยิ่งขึ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ของ VISTRA วางจำหน่ายที่ Watsons, Boots, ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแบรนด์ VISTRA ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/VistraClub
Website : www.vistra.co.th