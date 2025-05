VISTRA คว้ารางวัล EVEANDBOY Best Selling Awards 2024 ยอดขายอันดับ 1 Fish Oil - Zinc

รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จของวิสทร้า ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และขับเคลื่อนวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกวัยVISTRA Salmon Fish Oil 1000 mg Plus Vitamin E น้ำมันปลาแซลมอน นำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ ผสมวิตามินอี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงดูแลสุขภาพองค์รวมVISTRA Zinc 15 mg ด้วยซิงก์ อะมิโน แอซิด คีเลต นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ดี และไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารทั้งนี้ VISTRA (วิสทร้า) ไม่เพียงเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามของประเทศไทย แต่ยังเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั่วโลก เรามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมโดยมี Lifestyle Health เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขภาพที่ดี ดั่งวิสัยทัศน์ “Better Health, Better Life” เพราะเราเข้าใจว่า สุขภาพที่ดีช่วยให้คุณใช้ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันเลือกซื้อ VISTRA ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ในดวงใจ ที่ได้รับรางวัล EVEANDBOY Best Selling Awards 2024 และ World Branding Awards ปี 2023 - 2025 ได้แล้ววันนี้ที่ EVEANDBOY, WATSONS, BOOTS, BEAUTRIUM ร้านค้าชั้นนำทั่วไป หรือ สั่งซื้อได้ที่EVEANDBOY : https://www.eveandboy.com/brand/vistra?brand_id=5637147337 Shopee : https://shopee.co.th/vistra_officialshop Lazada : https://www.lazada.co.th/shop/vistra