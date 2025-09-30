VISTRA ชวน PERSES จัดกิจกรรมสุดฟิน“VISTRAVERSE: Glow All Gen, Fin All Heart”

วิสทร้า (VISTRA) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ จัดงานใหญ่ “VISTRAVERSE: Glow All Gen, Fin All Heart” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ สร้างประสบการณ์ที่ผสานทั้ง สุขภาพ (Health) และความบันเทิง (Entertainment) เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไฮไลต์ของงานคือเชิญวงPERSES ศิลปิน T-POP ขวัญใจชาว Gen Z ที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยการแสดงสดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมกิจกรรมที่ออกแบบมาให้คนทุกเจนได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่โซนถ่ายภาพสุดครีเอทีฟ กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ ไปจนถึงมุมทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ VISTRA ที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
บรรยากาศงานเต็มไปด้วยพลังและความสดใส สมกับคอนเซ็ปต์ “Glow All Gen, Fin All Heart” ที่สื่อถึงการดูแลสุขภาพจากภายในจนเปล่งประกายออกมาภายนอก พร้อมส่งต่อความมั่นใจให้ทุกคนกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ งานนี้ไม่เพียงดึงดูดแฟนคลับของ PERSES แต่ยังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ที่อยากหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
นอกจากความบันเทิงสุดประทับใจแล้ว VISTRA ยังตอกย้ำความสำเร็จระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัล “Brand of the Year” จาก World Branding Award ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2023–2025) ยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคทั่วโลกไว้วางใจ โดยทาง VISTRA ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ PERSES ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างสีสันทางการตลาด แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่อยากให้คนทุกวัยมองว่า “สุขภาพไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่คือความสนุก ความมั่นใจ และความสดใสที่ทุกคนเข้าถึงได้”
สำหรับผลิตภัณฑ์ของ VISTRA วางจำหน่ายที่ Watsons, Boots, ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์
