สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จัดงาน “The Thailand Treasury Leadership Forum 2025”

กรุงเทพฯ: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการจัดงาน “The Thailand Treasury Leadership Forum 2025” โดยได้รับเกียรติจากลูกค้า ผู้บริหารระดับสูง และแขกผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง งานนี้ถือเป็นเวทีเชิงกลยุทธ์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างบทสนทนา และนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมวงการธนาคารและการเงินองค์กรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ภายในงานนี้มีการเสวนาระดับผู้บริหาร 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ เสวนาแรกในหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคการธนาคารและโลกของธุรกิจ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Worldpay และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองถึงวิธีที่นวัตกรรมดิจิทัลกำลังพลิกโฉมการดำเนินงาน ห่วงโซ่อุปทาน และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และเสวนาที่สองในหัวข้อ “การรับมือกับความท้าทายและสร้างความยืดหยุ่นในยุคแห่งความไม่แน่นอน” โดยมีตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติในการเผชิญกับความไม่แน่นอน การสร้างความยืดหยุ่น และการคว้าโอกาสใหม่ๆ ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสกับ บูธดิจิทัลแบบอินเตอร์แอคทีฟ และ แกลเลอรีทัวร์ ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้นำเสนอโซลูชันทางการเงินยุคใหม่ ครอบคลุมด้านการค้า การบริหารจัดการกระแสเงินสด และการเงินเพื่อความยั่งยืน เพื่อมอบประสบการณ์ตรงให้ลูกค้าได้ทดลองใช้นวัตกรรมล่าสุดที่ออกแบบมาสนับสนุนการเติบโต ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนของธุรกิจ
งานนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าองค์กรและผู้กำหนดนโยบายจากหลากหลายภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน และตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานกำกับดูแล ในการกำหนดทิศทางการค้าและการบริหารด้านการเงินองค์กร