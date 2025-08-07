"Whispers from the Star" เกมแชทสาว AI ข้ามดาว วางจำหน่าย 15 ส.ค.นี้

Anuttacon บริษัทปัญญาประดิษฐ์ นำโดยไช่ เหาหยู ผู้ก่อตั้ง miHoYo ผู้พัฒนาเกม "Genshin Impact" เปิดตัว "Whispers from the Star" เกมอินเตอร์แอคทีฟมุมมองบุคคลที่หนึ่ง เตรียมวางจำหน่ายบน Steam วันที่ 15 สิงหาคมนี้
"Whispers from the Star" เป็นเกมเล่าเรื่องแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ใช้ระบบ AI ในการสร้างบทสนทนา โดยเนื้อเรื่องผู้เล่นจะได้รับข้อความจากหญิงสาวชื่อ 'สเตลล่า' ซึ่งผู้เล่นกลายเป็นบุคคลเดียวที่เธอสามารถติดต่อได้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ผู้เล่นสามารถติดต่อกับสเตลล่าผ่านวิดีโอ ข้อความเสียง หรือข้อความตัวอักษร สเตลล่า เล่าว่าเธอเป็นหนึ่งในทีมวิจัย ยานของเธอตกบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง และเธอไม่แน่ใจว่าเธอเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวหรือไม่
ผู้เล่นต้องใช้ไมโครโฟนในการพูดคุยกับสเตลล่าเพื่อช่วยเหลือเธอ ทุกคำพูดที่ผู้เล่นพูดจะส่งผลต่อสิ่งที่สเตลล่าทำและความเป็นไปได้ที่เธอจะรอดชีวิต ตัวเกมจะไม่มีสคริปต์แบบตายตัว มีเพียงบทสนทนาแบบเปิดเท่านั้น สเตลล่าจะฝากข้อความถึงผู้เล่นตลอดทั้งวัน บอกสิ่งที่เห็น รู้สึก และคิด บางครั้งเธออาจต้องการคำแนะนำ และบางครั้งเธอแค่อยากหาคนคุยด้วย
ทีมพัฒนาระบุว่าตัวเกมใช้บทสนทนาด้วยเสียงที่ AI สร้างขึ้นทั้งหมด โดยเรียกเกมนี้ว่าเป็นแนว "First Person Talking" (FPT) เมื่อเวอร์ชันทดลองเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม มีผู้เล่นมากกว่า 2,600 คนได้เล่นไปแล้วนานกว่าหนึ่งชั่วโมง แสดงให้เห็นว่ามีผู้เล่นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ค่อย ๆ สัมผัสถึงเสน่ห์ของเกม FPT
"Whispers from the Star" จะวางจำหน่ายบน Steam ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://wfts.anuttacon.com/
