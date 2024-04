เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดกิจกรรม “เมืองไทย Smile Exclusive Dining on Pruek Cruise”สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ร่วมกับ ไอคอนสยาม(ICONSIAM) เชิญสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ระดับสถานะ The Ultimate ร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับล่องเรือดินเนอร์ดื่มด่ำความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือยอร์ชส่วนตัวสุดหรู “พฤกษ์ครูซ” ในกิจกรรม “เมืองไทย Smile Exclusive Dining on Pruek Cruise”ณท่าเรือ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กใหญ่จุดเช็กอินยอดนิยม โดยมีนางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก นางสาวอุมาพันธ์ เจริญยิ่ง นักวางแผนการเงิน CFP และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ“เทคนิคบริหารความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งต่อความรักและความห่วงใย ผ่านการวางแผนทางการเงิน พร้อมกิจกรรมสุดประทับใจอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยดินเนอร์มื้อพิเศษเสิร์ฟแก่สมาชิกฯ ทุกท่าน และรับฟังดนตรีบรรเลงจากวง Trio Band ตลอดการล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้ สมาชิกฯ สามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Event & Special Campaign และเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับระดับสถานะ The Ultimate และ Beyond Prestige ที่ให้สมาชิกฯ ได้เลือกอิ่มเอมเหนือระดับกับประสบการณ์สุดพิเศษเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องได้ที่ เว็บไซต์ www.muangthai.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1766 กด 4 เมืองไทยประกันชีวิต หรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ.