ฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ กับกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษ ณ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ ตลอด ธ.ค.นี้

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อย่างมีสไตล์ กับหลากหลายกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอดเดือนธันวาคม 2568 ในบรรยากาศ Merry Moments ที่โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ
โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคม 2568 ด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่น เปล่งประกายไปด้วยรอยยิ้ม แสงไฟระยิบระยับ และความรื่นเริงสำหรับทุกโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะกับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ตั้งแต่บ่ายอันแสนสบายไปจนถึงค่ำคืนสุดอบอุ่น ทุกช่วงเวลาถูกออกแบบมาเพื่อให้เดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นเดือนแห่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม
เพลิดเพลินไปกับอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ตั้งแต่ ชุดน้ำชายามบ่าย Wishing Tree Afternoon Tea และเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ Sip & Paint: Holiday on Canvas Edition ไปจนถึงบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษในช่วงเทศกาล ทั้งมื้อค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ มื้อกลางวันวันคริสต์มาส และมื้อค่ำส่งท้ายปีเก่า เฉลิมฉลองช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปีในสไตล์อวานี ที่ซึ่งทุกวันคือวันแห่งความสุข
ชุดน้ำชายามบ่าย Wishing Tree Afternoon Tea
ตลอดเดือนธันวาคม 2568 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ที่ เมโทร เลาจน์ ชั้น L
สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งเทศกาล ที่ เมโทร เลาจน์ กับ ชุดน้ำชายามบ่ายสุดพิเศษ ที่รวมของว่าง และขนมหวานในธีมคริสต์มาส เสิร์ฟพร้อมชาและกาแฟคุณภาพพรีเมียม ในบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับ เหมาะสำหรับการจิบชา พูดคุย หรือเติมเต็มช่วงเวลายามบ่ายแห่งความสุขใจกลางกรุงเทพฯ
ราคา 765 บาทสุทธิต่อเซต สำหรับ 2 ท่าน
กิจกรรมเวิร์คช็อป Sip & Paint: Holiday on Canvas Edition
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 รอบที่ 1 เวลา 12.00 น. – 14.00 น. / รอบที่ 2 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ที่ เมโทร เลาจน์ ชั้น L
ร่วมสนุกกับกิจกรรมศิลปะสุดผ่อนคลาย Sip & Paint กับทีมมืออาชีพจาก The Paint Story ที่จะมาช่วยแนะนำเทคนิคการวาดและระบายสีให้คุณสร้างสรรค์ผลงานซานต้า หรือต้นคริสต์มาสในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มและของว่างไม่อั้นตลอดคลาส ชวนเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน มาสร้างสรรค์ผลงานแห่งความสุข และเก็บภาพความประทับใจในช่วงเทศกาลกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม
ราคา 1,450 บาทสุทธิต่อท่าน
มื้อค่ำแบบบุฟเฟต์ในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ที่ ห้องอาหารวัน รัชดา ชั้น L
ฉลองค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ กับบุฟเฟ่ต์สุดอลังการที่รวบรวมเมนูโปรดแห่งเทศกาลไว้ครบ ไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอบสูตรต้นตำรับ แฮมอบน้ำผึ้ง เนื้ออบชุ่มฉ่ำ หอยนางรมสด ซีฟู้ดออนไอซ์ และบาร์บีคิวเทอเรซ เคล้าคลอบรรยากาศแห่งความสุขด้วยเสียงดนตรีสด พร้อมตัวเลือกพิเศษกับแพ็กเกจเครื่องดื่มไวน์และเบียร์แบบ free-flow สำหรับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองที่แสนประทับใจ
ฉลองค่ำคืนคริสต์มาสอีฟกับบุฟเฟ่ต์สุดอลังการ รวมเมนูโปรดแห่งเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอบสูตรต้นตำรับ แฮมอบน้ำผึ้ง เนื้ออบ หอยนางรมสดๆ ซีฟู้ดออนไอซ์ และบาร์บีคิวเทอเรซ เคล้าคลอบรรยากาศด้วยดนตรีสด พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมอย่างแพ็กเกจเครื่องดื่มไวน์และเบียร์แบบฟรีโฟลว์ เพื่อค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองที่น่าจดจำ
ราคา 1,500 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
ราคา 580 บาทสุทธิต่อเด็กอายุ 6–12 ปี รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
แพ็กเกจเครื่องดื่มเพิ่มเติม: ราคา 900 บาทสุทธิต่อท่าน สำหรับฟรีโฟลว์ไวน์และเบียร์
มื้อกลางวันแบบบุฟเฟต์ในวันคริสต์มาส
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 14.30 น. ที่ ห้องอาหารวัน รัชดา ชั้น L
อิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันวันคริสต์มาสในบรรยากาศอบอุ่นกับคนที่คุณรัก เพลิดเพลินกับเมนูตามฤดูกาล สลัดสดใหม่ เนื้ออบสูตรพิเศษ และขนมหวานสุดน่ารักในมุมของหวาน เหมาะสำหรับมื้อกลางวันแสนสบายหลังเช้าแห่งความสุข
ราคา 900 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
ราคา 450 บาทสุทธิต่อเด็กอายุ 6–12 ปี รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
บุฟเฟต์มื้อค่ำในคืนส่งท้ายปีเก่า
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 – 23.00 น. ณ ห้องอาหารวัน รัชดา ชั้น L
ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับบุฟเฟต์สุดพิเศษ เต็มอิ่มกับซีฟู้ดออนไอซ์ บาร์บีคิวเทอเรซ และเมนูพรีเมียมปรุงสด เติมสีสีนให้ค่ำคืนด้วยดนตรีสด ก่อนร่วมเคานต์ดาวน์พร้อมแก้วแชมเปญในมือ ฉลองคืนแห่งความสุขกับคนพิเศษในบรรยากาศสนุกสนานและมีสไตล์ เพื่อเริ่มต้นปี 2569 อย่างสดใสและเต็มไปด้วยพลัง
ราคา 2,300 บาทสุทธิต่อท่าน
ราคา 800 บาทสุทธิต่อเด็กอายุ 6–12 ปี
ร่วมส่งท้ายปีด้วยความสุขในแบบ Merry Moments ที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ จากกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ไปจนถึงมื้ออาหารสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น พร้อมต้อนรับปี 2569 ด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ทาง LINE Official Account @avaniratchada หรือ โทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล dining.vrat@avanihotels.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline