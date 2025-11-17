ปูพรมแดงต้อนรับสู่ความหรูหราสไตล์ฮอลลีวูด ในเทศกาลแห่งความสุข ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ปูพรมแดงต้อนรับคุณสู่โลกแห่งประกายความหรูหรา กับธีมงาน ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ฉลองเทศกาลสุดพิเศษในบรรยากาศของฮอลลีวูดยุคเก่า ที่โรงแรมจะถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนแห่งภาพยนตร์สุดตระการตา ผสานความงดงามเหนือกาลเวลาเข้ากับความอร่อยระดับพรีเมียม ตั้งแต่กาล่าดินเนอร์สุดหรู บรันช์บุฟเฟต์ ไปจนถึงปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ใต้แสงดาวริมสระสุดอลังการ งานถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ที่มาพร้อมกับการแสดงสุดตื่นตา อาหารเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขใจกลางเมืองภูเก็ต
ไฮไลท์งานส่งท้ายปี 2568 ที่ไม่ควรพลาด
GOLDEN ERA CHRISTMAS GALA DINNER
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 – 23.00 น.
ห้องอาหาร ครัวตลาดใหญ่ ธีมสีเขียวและทอง
ก้าวเข้าสู่ค่ำคืนแห่งความสง่างามและความสุข พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศใต้แสงไฟระยิบระยับ เสียงดนตรีสดและเพลงคริสต์มาสอันไพเราะ และซานตาคลอสจะมาสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ ขณะที่เชฟของเราจัดเตรียมบุฟเฟต์คริสต์มาสสุดอลังการไว้คอยให้บริการ ทั้งซีฟู้ดออนไอซ์ ซูชิและซาชิมิ เนื้อริบอายอาร์เจนตินาย่างสมุนไพร ไก่งวงอบ และขนมหวานสุดพิเศษ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง และนิวยอร์กชีสเค้ก
THE GLITTERING CHRISTMAS DAY BRUNCH
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 12.30 – 15.30 น.
ห้องอาหาร ครัวตลาดใหญ่ ธีมสีเขียวและทอง
ชวนครอบครัวและเพื่อนๆ มาร่วมฉลองมื้อกลางวันในวันคริสต์มาส อิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษ เช่น แฮมอบน้ำผึ้ง เนื้อแกะย่าง ซุปล็อบสเตอร์ และขนมหวานคริสต์มาสหลากหลาย พร้อมกิจกรรมสนุกสำหรับเด็ก บรรยากาศเพลงคริสต์มาส และการมาเยือนของซานตาคลอส!
HOLLYWOOD ENDING NEW YEAR’S EVE DINNER
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 – 23.00 น.
ห้องอาหาร ครัวตลาดใหญ่ ธีมฮอลลีวูดยุคเก่า
เตรียมตัวฉลองส่งท้ายปี 2568 ด้วยดินเนอร์บุฟเฟต์สุดหรูในธีม ฮอลลีวูดยุคเก่า เพลิดเพลินกับดนตรีสดและบรรยากาศแสนอบอุ่นสำหรับครอบครัว พร้อมเมนูพรีเมียมหลากหลาย ตั้งแต่ซุปต้มยำกุ้งแม่น้ำ ซีฟู้ดสดใหม่ เนื้อวัวสไตล์ฝรั่งเศส ไก่งวงอบ และบาร์ของหวานสุดอลังการ ให้คุณและครอบครัววได้เติมเต็มความสุขก่อนนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไปด้วยกัน
THE TOAST OF HOLLYWOOD NYE COUNTDOWN PARTY
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 – 01.00 น.
กอและ พูลบาร์ ธีมฮอลลีวูด
เมื่อนาฬิกานับถอยหลังสู่เวลาเที่ยงคืน มาร่วมเคาท์ดาวน์ปาร์ตี้สุดอลังการใจกลางเมืองภูเก็ตที่ กอและ พูลบาร์ มาเต้นไปกับจังหวะมันส์ๆจากดีเจใต้แสงดาว พร้อมเพลิดเพลินกับเมนูทานเล่นสุดพิเศษ เช่น ทูน่าทาทากิบนแผ่นเกี๊ยวกรอบ, มินิคาเปรเซ่สคิวเวอร์, และ เฟรนช์ฟรายส์ทรัฟเฟิล จากนั้นร่วมยกแก้วฉลอง ท่ามกลางเสียงเพลงและพลุไฟที่สว่างไสวบนท้องฟ้า เพื่อเป็นการปิดท้ายคืนปีใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ
เพิ่มความพิเศษให้ค่ำคืนของคุณด้วยคาบาน่าส่วนตัว (ราคา 7,088 บาทสุทธิ รองรับได้สูงสุด 6 ท่าน) บัตรเข้างานพร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว ราคา 488 บาทสุทธิ ต่อท่าน
โปรโมชั่น Early Bird:
จองและชำระเงินก่อน 20 ธันวาคม 2568
Golden Era Christmas Gala Dinner — ผู้ใหญ่ ราคา 1,750 บาทสุทธิ ต่อท่าน | เด็ก ราคา 725 บาท
The Glittering Christmas Day Brunch — ผู้ใหญ่ ราคา 1,800 บาท บาท ต่อท่าน | เด็ก 800 บาท
จองและชำระเงินก่อน 27 ธันวาคม 2568
Hollywood Ending New Year’s Eve Dinner — ผู้ใหญ่ ราคา 1,750 บาทสุทธิ ต่อท่าน | เด็ก ราคา 725 บาท
The Toast of Hollywood NYE Countdown Party — ผู้ใหญ่ ราคา 1,850 บาทสุทธิ ต่อท่าน | เด็ก ราคา 900 บาท
สำรองโต๊ะเพื่อรับประทานอาหารกับเราได้ที่ โทร. 0-7664-3555 หรืออีเมล restaurant.phukettown@courtyard.com
กรุณาสำรองโต๊ะล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการให้บริการ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้
เว็บไซต์ www.courtyardphukettown.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CourtyardbyMarriottPhuketTown/
ไลน์ @courtyardphuket
