เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสุดประทับใจ ที่ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขแบบพร้อมหน้ากับครอบครัวและคนที่คุณรักในปีนี้ที่ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (Holiday Inn Bangkok) พบกับกิจกรรมมากมายรวมทั้งบุฟเฟ่ต์แสนอร่อย การแสดงดนตรีสดให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งความสุขของวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างอบอุ่นตลอดเดือนธันวาคมนี้
เริ่มจากห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) ที่ได้เตรียมบุฟเฟต์สำหรับการฉลองวันคริสต์มาสอีฟวันที่ 24 ธันวาคม 2568 และวันคริสต์มาสที่ 25 ธันวาคม 2568 กับครอบครัวและคนที่ท่านรักอย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วยอาหารที่ทุก ๆ คนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น ไก่งวงอบเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เทอร์มิดอร์อาหารทะเลสไตล์ฝรั่งเศส ปรุงด้วยซอสครีมชีสที่อบร้อนหอมกรุ่น ซี่โครงหมูตุ๋นราดซอสบาร์บีคิวและปลาแซลมอนย่างราดซอสมิโซะ เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียงที่จะมาเติมเต็มความอบอุ่นตลอดมื้ออาหาร บุฟเฟต์มื้อกลางวันในวันคริสต์มาสอีฟ ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ราคาท่านละ 1,190 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 595 บาท++ บุฟเฟต์มื้อค่ำในวันคริสต์มาสอีฟ ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. ราคาท่านละ 1,990 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 995 บาท++ บุฟเฟต์มื้อกลางวันในวันคริสต์มาส ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ราคาท่านละ 1,590 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 795 บาท++ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี รับประทานฟรี เมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่
ส่วนค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ห้องอาหาร จินเจอร์ ได้จัดเตรียมบุฟเฟต์มื้อค่ำอาหารนานาชาติให้ทุก ๆ ท่านได้ลิ้มรสอาหารมากมาย รวมถึงบาร์บีคิวริมสระน้ำในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมสนุกสนานไปกับเสียงเพลงจากการแสดงดนตรีสด ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. ราคาท่านละ 1,800 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 900++ นอกจากนี้วันที่ 1 มกราคม 2569 เริ่มต้นปีใหม่อันเป็นสิริมงคลต้อนรับปีมะเมียกับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ราคาท่านละ 1,300 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 650++ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี รับประทานฟรี เมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่
สำหรับลูกค้าสายปาร์ตี้ ขอเชิญชวนท่านมาสังสรรค์เต็มอรรถรสที่ เบียร์ รีพับบลิค (Beer Republic) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 24.00 น. ลิ้มรสบาร์บีคิวย่างใหม่ร้อน ๆ ราคาเริ่มต้นจานละ 200 บาท++ และดื่มด่ำเบียร์เย็นฉ่ำหรือค็อกเทลพิเศษสำหรับช่วงเทศกาล ราคาเริ่มต้นแก้วละ 210 บาท++ ในส่วนของค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 เบียร์ รีพับบลิค จะถูกเนรมิตให้เป็นสถานที่โดนใจสำหรับปาร์ตี้นับถอยหลังต้อนรับศักราชใหม่ ให้บริการบาร์บีคิว อาหารทานเล่น เบียร์หลากหลายชนิด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 02.00 น. พร้อมสนุกไปกับการแสดงดนตรีสดอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา 01.00 น.
ส่วนที่คอนเน็คชั่น (ConneXion) เพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก อาหารทานเล่น ราคาอาหารเริ่มต้นจานละ 260++ พร้อมจิบเครื่องดื่มค็อกเทล ม็อกเทล ให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 เวลา 08.00 น. ถึง 23.00 น. ส่วนค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะเปิดให้บริการจนถึง 24.00 น.
ไม่ว่าจะเลือกอิ่มเอมกับอาหารอันหลากหลายแสนอร่อยจากบุฟเฟต์มื้อพิเศษ หรือจิบเครื่องดื่มเย็นสดชื่นเคล้าเสียงดนตรีจากการแสดงสด ก็ล้วนช่วยสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจให้คุณและคนที่คุณรักตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง โทร. 0-2656-1555 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com เว็บไซต์ www.HolidayInn.com/HIBangkok
