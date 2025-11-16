เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมอาหารรสเลิศและกิจกรรมหลากหลาย ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้กับประสบการณ์สุดพิเศษที่เนรมิตขึ้นเพื่อมอบช่วงเวลาอันน่าจดจำแสนอบอุ่นให้แก่ท่านและครอบครัว ดื่มด่ำไปกับรายการอาหารมากมาย อาทิ อาหารจีนกวางตุ้งรสชาติต้นตำรับ ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับเทศกาลแห่งความสุข บุฟเฟต์อาหารนานาชาติที่ยกอาหารยอดนิยมจากทั่วโลกอันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลมาให้บริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ หรือจะเลือกชมพลุสุดโรแมนติกจากวิวใจกลางเมืองบนชั้น 37 ริมสระว่ายน้ำของโรงแรมฯ นอกจากนี้ยังมีกล่องของขวัญเพื่อส่งมอบความรักและความปรารถนาดีให้พันธมิตรทางธุรกิจในช่วงเทศกาลพิเศษนี้
การเฉลิมฉลองเริ่มต้นที่บุฟเฟต์อาหารนานาชาติมื้อพิเศษที่ ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ (Espresso) ที่นำอาหารประจำเทศกาลคริสต์มาส ได้แก่ ไก่งวงอบ แฮมอบน้ำผึ้ง มาให้บริการพร้อมอาหารอื่นๆ อีกหลากหลาย อาทิ ปลาแซลมอนอบสมุนไพรอาหารทะเลนำเข้าสดใหม่ให้บริการเย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง ชีสและโคลด์คัทนานาชนิด ส่วนมุมอาหารญี่ปุ่น ให้บริการซูชิ ซาชิมิ และเทมปุระ อีกทั้งยังมีอาหารไทย พาสต้าปรุงสด อาหารจีนหลายชนิด ได้แก่ ติ่มซำ หมูกรอบ นอกจากนั้นยังมีบริการย่างกุ้งลายเสือ เนื้อสันนอกจากประเทศออสเตรเลีย และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนขนมหวานพลาดไม่ได้กับขนมประจำเทศกาลคริสต์มาสอย่างคริสต์มาสสโตเลน (Stollen) เค้กผลไม้ (Fruit cake) สร้างความประทับใจตลอดมื้ออาหารในค่ำคืนวันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส ด้วยเสียงเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียง และซานตาคลอสที่จะมาส่งมอบความสุขให้ทุกๆ คนในครอบครัว
บุฟเฟต์มื้อกลางวันวันคริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม 2568 ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00-14.30 น. ราคาท่านละ 1,900 บาท++ ต่อท่าน และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 950 บาท++ สำหรับบุฟเฟต์มื้อค่ำวันคริสต์มาสอีฟให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. ราคาท่านละ 2,900 บาท++ เด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 1,450 บาท++ ส่วนบุฟเฟต์มื้อกลางวันวันคริสต์มาส ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00-14.30 น. ในราคาท่านละ 2,200 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 1,100 บาท++ บุฟเฟต์มื้อค่ำวันคริสต์มาส ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. ราคาท่านละ 1,900 บาท++ และเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 950 บาท++ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำอัดลมให้บริการแบบไม่จำกัดราคาท่านละ 200 บาท++ ส่วนบริการ ไวน์ โพรเซคโค เบียร์ ค็อกเทล น้ำผลไม้และน้ำอัดลม ราคาท่านละ 900 บาท++ และเครื่องดื่มแชมเปญบริการอย่างไม่จำกัดราคาท่านละ 2,300 บาท++ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี รับประทานฟรีเมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่
ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยบุฟเฟต์มื้อพิเศษในคืนวันส่งท้ายปีเก่า และบุฟเฟต์วันขึ้นปีใหม่มื้อกลางวัน ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเฉลิมฉลองปีใหม่รับปีมะเมียที่แสนอบอุ่นของปี 2569
บุฟเฟต์มื้อค่ำเฉลิมฉลองค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้บริการมากมายหลายรายการเริ่มจากอาหารทะเลนำเข้าแช่เย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง อาทิ บอสตันล็อบสเตอร์ กั้ง หอยนางรมสด ขาปูหิมะ และกุ้งแม่น้ำ เพิ่มอรรถรสให้มื้ออาหารด้วยคาเวียร์ ชีส แฮมหมูไอเบอริโกชั้นดี นอกจากนั้นยังมีอาหารยุโรปให้บริการมากมาย อาทิ ปลาแซลมอนซอสล็อบสเตอร์บรั่นดี เนื้อซี่โครงวัว
ออสเตรเลียตุ๋นไวน์แดงและเห็ดรวม เนื้อไพร์มริบออสเตรเลียอบสมุนไพร ซี่โครงแกะออสเตรเลียอบ ส่วนอาหารญี่ปุ่นให้บริการ ซูชิ ซาชิมิ และเทมปุระ นอกจากนั้นยังมีอาหารไทยยอดนิยม พาสต้าปรุงใหม่จานต่อจาน อาหารจีนนานาชนิด ได้แก่ ติ่มซำ หมูแดง หมูกรอบ เป็ดปักกิ่ง และยังมีปลาเทอร์บอทซอสล็อบสเตอร์ หอยเชลล์รมควัน ปลากะพงแอตแลนติกซอสครีมหญ้าฝรั่น เนื้อออสเตรเลียหมักกระเทียมและสมุนไพรซอสเห็ดมอเรล ปิดท้ายด้วยของหวานหลากหลายรายการส่งท้ายค่ำคืนปีเก่าอย่างสมบูรณ์แบบ บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำเฉลิมฉลองค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. ราคาท่านละ 2,900 บาท++ และราคา ท่านละ 3,900 บาท++ เมื่อรวมแชมเปญบริการแบบไม่จำกัด สำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 1,450 บาท++
สำหรับบุฟเฟต์วันปีใหม่ 1 มกราคม 2569 ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลหลากหลายรายการตั้งแต่ขาปูหิมะ หอยนางรม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กั้ง แช่เย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง ส่วนอาหารจีนมีหมูกรอบและติ่มซำนานาชนิด อาหารยุโรป อาทิ กุ้งลายเสือซอสเนย ซี่โครงแกะหมักสมุนไพรซอสพริกไทย เนื้อออสเตรเลียหมักกระเทียมและสมุนไพรซอสไวน์แดง และขนมหวานอีกมากมายหลายชนิด ราคาท่านละ 1,900 บาท++ สำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 950 บาท++ ส่วนบุฟเฟต์มื้อค่ำวันปีใหม่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. ในราคาท่านละ 1,900 บาท++ สำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 950 บาท++ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำอัดลมให้บริการแบบไม่จำกัดราคาท่านละ 200 บาท++ ส่วนบริการ ไวน์ โพรเซคโค เบียร์ ค็อกเทล น้ำผลไม้และน้ำอัดลม ราคาท่านละ 900 บาท++ และสำหรับเครื่องดื่มแชมเปญแบบไม่จำกัด ราคาท่านละ 2,300 บาท++ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี รับประทานฟรีเมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่
ห้องอาหาร ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ (Fireplace Grill and Bar) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขพร้อมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดประทับใจในบรรยากาศหรูหรา คลาสสิก ลิ้มรสอาหารในตำนานที่คัดสรรแต่เนื้อคุณภาพดีและอาหารทะเลสดใหม่มาปรุงอย่างพิถีพิถันให้บริการมาตั้งแต่ปี 2509 จับคู่ไวน์ชั้นเลิศเพื่อเติมเต็มให้ประสบการณ์การรับประทานอาหารสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อาทิ แอสคาร์โก้ อะ ลา บูร์กิญง (Escargots a la Bourguignonne) หอยทากนำเข้าจากฝรั่งเศสอบเนยกระเทียม สเต็กเนื้อสต๊อคยาร์ท ไพร์ม ริบ (Stockyard Prime Rib) และเครปซูว์แซ็ต (Crêpes Suzette) ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสสุดคลาสสิคตลอดกาลประจำห้องอาหาร ให้บริการในวันคริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม 2568 วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2568 และวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 มื้อกลางวันเวลา 12.00-14.30 น. ส่วนมื้อค่ำเวลา 18.00-23.00 น.
สำหรับผู้ที่หลงใหลในรสชาติอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งต้นตำรับ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขโดยนำอาหารจีนยอดนิยมของทุกครอบครัวมาให้บริการในราคาพิเศษ อย่างเป็ดปักกิ่ง ราคาเพียงตัวละ 1,380 บาท++ (ราคาปกติตัวละ 2,200 บาท++) และ หมูหันสไตล์ฮ่องกง ราคาเพียงตัวละ 2,680 บาท++ (ราคาปกติตัวละ 4,400 บาท) นอกจากนั้นยังมีรายการติ่มซ่ำพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความสุข เพื่อให้ทุกๆ ครอบครัว ได้มาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟ วันคริสต์มาส วันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 และวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2569 ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มื้อกลางวันให้บริการเวลา 11.30-14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00-22.30 น.
ส่วนท่านที่มองหาสถานที่สำหรับการเฉลิมฉลองในบรรยากาศสนุกสนานพร้อมแบ่งปันอาหารอร่อยถูกปากให้ไปรวมตัวกันที่ห้องอาหาร โซแคล (SoCal) เพื่อรับประทานอาหารอิตาเลียนและอาหารอาหรับเลิศรสให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30-23.00 น. ซึ่งในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 2568 จะให้บริการอาหารจากเมนูตามสั่ง (à la carte menu) เวลา 11.30-23.00 น. และอาหารรับประทานเล่นจานเล็กราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 230 บาท++ ระหว่างเวลา 22.00-01.00 น. มาร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเต็มที่ด้วยเสียงเพลงจากดีเจตั้งแต่เวลา 22.00-02.00 น.
สำหรับกล่องของขวัญเพื่อมอบให้พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อความหมายแทนคำขอบคุณ พร้อมส่งความรักและความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลแห่งความสุขมีจำหน่ายที่ ร้าน บัตเตอร์ (Butter) ราคาเริ่มต้นกล่องละ 2,500 บาทสุทธิ จนถึง 7,200 บาทสุทธิ เป็นของขวัญล้ำค่าอัดแน่นด้วยของหวานนานาชนิด อาทิ เค้ก คุกกี้ ขนมปังขิง ไวน์ และขนมหวานอีกมากมายที่เชฟคัดสรรมาอย่างดี วางจำหน่ายทุกวันที่ร้าน บัตเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 เวลา 08.00-19.00 น.
ในขณะที่ บัลโคนี เลาจน์ (Balcony Lounge) ให้บริการชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษที่เชฟรังสรรค์ของคาวและขนมหวานแสนน่ารักสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ผ่อนคลายในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมจิบชายามบ่ายในบรรยากาศหรูหราเคล้าเสียงเปียโนบรรเลงสดหรือบทเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียงในวันคริสต์มาส ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ราคาชุดละ 1,100 บาท++ สำหรับ 1 ท่าน หรือราคา 1,990 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน รวมเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น. ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 2568 เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสดตั้งแต่ 20.00 น. แล้วมาร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ด้วยกันจนถึงเวลา 01.00 น.
สัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติก ตื่นตาตื่นใจ และสนุกกับการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่อย่างเต็มที่ไปกับการแสดงดนตรีสดที่ โอเอซิส พูล สระว่ายน้ำชั้น 37 ของโรงแรม ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 21.30-00.30 น. มาร่วมชนแก้วพร้อมชมพลุใจกลางเมืองสุดอลังการต้อนรับศักราชใหม่ไปพร้อมกัน ราคาท่านละ 2,026 บาท++ รวมแชมเปญ 1 แก้ว
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้ด้วยมื้ออาหารสุดประทับใจระหว่างครอบครัวหรือคนรัก หรือปาร์ตี้สนุกสนานกับกลุ่มเพื่อน ที่ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline