"ไมเนอร์ โฮเทลส์" ชวนดื่มด่ำเทศกาลแห่งความสุขทั่วเอเชียและมัลดีฟส์ ส่งท้ายปี 2568 และต้อนรับปีใหม่ 2569

ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี กับข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทั่วเอเชียและมัลดีฟส์ พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเชื่อมโยง และการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ผ่านโปรแกรมที่ผสมผสานเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับบรรยากาศแห่งเทศกาล เพื่อสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำในการส่งท้ายปี 2568 และต้อนรับปีใหม่ 2569 อย่างมีสไตล์
อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า: สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งหิมพานต์ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas) เชิญชวนแขกผู้เข้าพักเปิดประสบการณ์สู่โลกแห่งตำนานหิมพานต์ ที่ซึ่งเรื่องเล่าโบราณของไทยมาบรรจบกับความงดงามตามธรรมชาติของเกาะยาวใหญ่ ตลอดกว่าสองสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลอง รีสอร์ทจะจัดกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านไทย อาทิ เซสชันเสียงบำบัดเหนือผิวน้ำภายใต้แสงจันทร์ ดินเนอร์ธีมพิเศษ เวิร์กช็อปวาดผ้าบาติก และการเล่าเรื่องพญานาคริมชายหาดรอบกองไฟ
การเฉลิมฉลองของรีสอร์ทยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อให้แขกได้สัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นคลาสทำมากิโรลโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาและข้าว ตกปลาริมชายหาดร่วมกับชาวประมงในพื้นที่ รวมถึงคลาสการแสดงโบราณ เช่น มวยกาหยง และรำกระทบไม้ นอกจากนี้แขกยังสามารถเริ่มต้นปีใหม่เต็มรูปแบบด้วยกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตั้งแต่พิธีรับแสงอรุณ อาหารเช้าแบบดั้งเดิมของชาวเกาะ ตามด้วยคลาสเรียนทำอาหารไทยโดย Spice Spoons กิจกรรมงานฝีมือ และการเดินสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมพร้อมไกด์ผู้เชี่ยวชาญ
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท: เฉิดฉายรับเทศกาล พร้อมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรีเซตสุขภาพ อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท (Anantara Layan Phuket Resort) เชิญชวนแขกผู้เข้าพักสัมผัสประสบการณ์การฟื้นฟูทั้งกายและใจในช่วงเทศกาล ด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพจาก ลายัน ไลฟ์ บาย อนันตรา (Layan Life by Anantara) ศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่มอบเส้นทางดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจากภายในสู่ภายนอก
ตลอดเดือนธันวาคมนี้ แขกสามารถเพลิดเพลินกับโปรแกรม Sparkling Holiday Glow Journey ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพผิวอย่างล้ำสมัย ทรีตเมนต์ Hydrafacial Platinum และการทำ IV Therapy เพื่อคืนความชุ่มชื้นและความกระจ่างใสอย่างล้ำลึก สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นปีใหม่ให้สมดุล โปรแกรม Detox Cleanse และ Gut Reset มอบการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล ผสานเทคโนโลยีการวินิจฉัยสุขภาพเชิงลึกเข้ากับแผนดูแลเฉพาะทาง เพื่อมอบผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว
อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท: เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับธีมโลตัส วิสเปอร์ อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท (Anantara Bophut Koh Samui Resort) พร้อมเนรมิตบรรยากาศแห่งความสงบ ความสดชื่น และความสุขผ่านประสบการณ์ Lotus Whispers การเฉลิมฉลองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปรากฏตัวของรีสอร์ทในซีรีส์ชื่อดัง The White Lotus ซีซัน 3 ทางช่อง HBO
ในทุกค่ำคืน แขกสามารถเอนจอยไปกับดินเนอร์ธีมพิเศษที่สลับหมุนเวียนระหว่างหาดทรายริมทะเล สระบัว และห้องอาหาร Guilty นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศิลปะและงานฝีมือในธีมเทศกาลสำหรับทุกช่วงวัย ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้กับทั้งครอบครัว หรือแขกสามารถเลือกผ่อนคลายที่ Anantara Spa ซึ่งปรากฏอยู่ในซีรีส์ ผ่านทรีตเมนต์ White Lotus Indulgence Deluxe ระยะเวลา 2 ชั่วโมง รวมการแช่เท้า ขัดผิว นวดผ่อนคลาย และการบำบัดผิวกายด้วยน้ำมันดอกบัวขาว ช่วยคลายความตึงเครียดและฟื้นคืนความสงบจากภายใน
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท: ย้อนรอยเส้นทางการค้า รำลึกเสียงสะท้อนแห่งลุ่มน้ำโขง อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท (Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort) ทางภาคเหนือของไทย รังสรรค์กิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล สะท้อนเรื่องราวและเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งของแม่น้ำโขง
ให้แขกได้ดื่มด่ำกับมื้ออาหารมากมาย ต้อนรับเช้าวันใหม่ที่ขับกล่อมไปด้วยเสียงดนตรีแจ๊ส และพิธีทำบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถ่ายทอดทั้ง วัฒนธรรม ประเพณี และความมหัศจรรย์ ทุกค่ำคืนเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่ม Explorer Cocktails รอบกองไฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ตามด้วยดินเนอร์ธีมพิเศษสำหรับคืนคริสต์มาสอีฟ คริสต์มาส และคืนส่งท้ายปีเก่า รวมถึงงาน Mekong Nights อันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท นำเสนอการแสดงอันอ่อนช้อยของศิลปินท้องถิ่น พร้อมบทเพลงอันไพเราะ และเมนูอาหารท้องถิ่นหลากหลายรสชาติตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ แขกยังสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์อาหารค่ำสุดพิเศษกับเมนู Winter Odyssey โดยเชฟยุ้ย ณ ห้องอาหารสามสาร (Samsarn) ซึ่งผสานรสชาติจากสามภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์เป็นมื้ออาหารที่สะท้อนถึงความงดงามและหลากหลายทางวัฒนธรรมริมฝั่งโขงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อวานี พลัส หลวงพระบาง: ผสานมนตร์เสน่ห์แห่งผืนดิน สายน้ำ และจิตวิญญาณ อวานี พลัส หลวงพระบาง (Avani+ Luang Prabang) ประเทศลาว เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยโปรแกรมพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผืนดิน สายน้ำ และจิตวิญญาณแห่งเมืองมรดกโลกยูเนสโก
หลวงพระบางเปรียบเสมือนหัวใจของทุกการเฉลิมฉลอง ที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียม รสชาติ และมื้ออาหารอันรื่นเริง ทุกมื้ออาหารในช่วงเทศกาลเริ่มต้นด้วยพิธีบายศรีอันศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะต่อด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบชาวลาวที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความจริงใจ บนสายน้ำโขงแขกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเฉลิมฉลอง ผ่านการล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินในคืนคริสต์มาสอีฟ และล่องเรือดินเนอร์ฉลองปีใหม่ นอกจากนี้ แขกยังจะได้สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตหลวงพระบางตลอดทั้งสัปดาห์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ทัวร์ปั่นจักรยาน พิธีสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ทัวร์ตลาดท้องถิ่นพร้อมไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และการขึ้นพระธาตุพูสี เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองมรดกโลก
นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ส มัลดีฟส์: ฉลองเทศกาลรื่นเริง ท่ามกลางสวรรค์แห่งธรรมชาติ นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ส มัลดีฟส์ (Niyama Private Islands Maldives) ชวนแขกผู้เข้าพักสัมผัสจังหวะชีวิตของเกาะ พร้อมเปิดใจให้กับอิสระในการเล่นสนุก เต้นรำ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติบนพื้นที่ของรีสอร์ท
โปรแกรมฉลองเทศกาลของรีสอร์ทประกอบด้วยกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เชฟชื่อดัง Roberto Alcocer ที่รังสรรค์อาหารเม็กซิกันสไตล์บาฮาสุดสนุก แชมป์ฟิตเนส Shaune Stafford ที่จัดคลาสฝึกทั้งแบบส่วนตัวและกลุ่ม รวมถึง Jessica Klein ที่นำคลาสโยคะและพิลาทิสสำหรับทุกระดับมาให้แขกได้ฝึกฝนอย่างลึกซึ้ง สำหรับผู้ที่รักความคิดสร้างสรรค์ สามารถร่วมเวิร์กช็อปศิลปะการสักกับ Erroic Tattoo ซึ่งผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับสไตล์ร่วมสมัย หรือจะเลือกผ่อนคลายและปรับสมดุลร่างกายกับผู้เชี่ยวชาญ Lorenzo Arcuri ทุกกิจกรรมที่นิยามาทำให้การพักผ่อนช่วงเทศกาลเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน การค้นพบสิ่งใหม่ และประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวาไม่เหมือนใคร
อวานี พลัส แฟเรส มัลดีฟส์ รีสอร์ท: เสน่ห์และเรื่องราวแห่งมัลดีฟส์ อวานี พลัส แฟเรส รีสอร์ท (Avani+ Fares Maldives Resort) ขอเสนอเรื่องราวแห่งมัลดีฟส์ผสมผสานมรดกวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาเข้ากับความรื่นรมย์ของเทศกาล
ที่บา อะทอลล์ (Baa Atoll) แขกผู้เข้าพักจะได้ลิ้มลองรสชาติแห่งประเพณีอาหารมัลดีฟส์ที่งาน Fares Baa’zaar ตลาดบนเกาะสุดคึกคักที่เต็มไปด้วยร้านอาหารสไตล์สตรีท เคล้าเสียงดนตรีไลฟ์ Bodu Beru และงานฝีมือท้องถิ่นทำมือ เทศกาลคริสต์มาสในปีนี้จะเผยเสน่ห์ในแบบฉบับมัลดีฟส์ผ่าน Tales of Christmas ที่มาพร้อมค็อกเทล ดนตรีสด และกาล่าดินเนอร์ใต้แสงดาว ความบันเทิงยังต่อเนื่องด้วย Tales of Smugglers ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตอันมีสีสันของเกาะแฟเรส นอกจากนี้ ครอบครัวจะได้ออกผจญภัยไปกับการล่องเรือโจรสลัด ก่อนที่ผู้ใหญ่จะได้สนุกกับค่ำคืนสุดพิเศษ Rum, Ribs & Reggae ขณะที่แขกตัวน้อยเพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตร์แจ็ก สแปรโรว์ (Jack Sparrow) ใต้แสงดาว พร้อมขนมหวานแสนอร่อย
ค้นพบข้อเสนอในช่วงเทศกาลสุดพิเศษ และเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความทรงจำได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ทั้งเอเชียและมัลดีฟส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ minorhotels.com/offers/festive-celebrations
