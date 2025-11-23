ชมพูสดใส "ทะเลบัวบึงบอระเพ็ด" จ.นครสวรรค์ สวยสะพรั่งต้อนรับฤดูท่องเที่ยว

"ทะเลบัวบึงบอระเพ็ด" บานสะพรั่งต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปีนี้ โดยดอกบัวสีชมพูสดใสนี้ผลิบานพร้อมกันเป็นทะเลบัวสีชมพู อยู่ภายใน "บึงบอระเพ็ด" บึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ แนะนำให้มาในช่วงเช้าตรู่เพราะดอกบัวจะสวยสะพรั่งที่สุด และอากาสเย็นสบาย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพงดงามของทะเลบัวสีชมพู ในพื้นที่ของ "บึงบอระเพ็ด" จ.นครสวรรค์
"ภาพของดอกบัวสีชมพูนับพันดอกที่บานสะพรั่งไปทั่วผืนบึงได้เผยตัวออกมาอย่างงดงาม นายจิระเดช บุญมาก ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้เผยแพร่ภาพความงามอันน่าประทับใจนี้ให้ประชาชนได้ชื่นชม
บึงบอระเพ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นบึงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวจังหวัด ในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม บึงแห่งนี้จะกลายเป็นทะเลบัวสีชมพูที่สวยงามตระการตา ดอกบัวแดงหรือบัวสีชมพูเหล่านี้จะผลิบานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก สร้างทัศนียภาพที่สวยดุจภาพวาด
จากภาพที่เห็น ดอกบัวสีชมพูสดใสเหล่านี้ผลิบานเด่นเป็นประกายเหนือผืนน้ำและใบบัวสีเขียว กลีบบัวที่มีโทนสีชมพูสดถึงม่วง ท่ามกลางใบบัวที่ลอยอยู่บนผิวน้ำอย่างหนาแน่น สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็น
ดอกบัวแต่ละดอกมีลักษณะพิเศษ กลีบบัวที่เรียวยาวเปิดออกเป็นชั้นๆ โดยมีสีที่ไล่เฉดจากสีขาวอ่อนที่โคนกลีบไปจนถึงสีชมพูเข้มที่ปลายกลีบ ภายในดอกบัวมีเกสรสีเหลืองทองและสีน้ำตาลที่โดดเด่น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดแมลงผสมเกสร ความงามของดอกบัวแต่ละดอกนั้นสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อรวมกันเป็นทะเลบัวขนาดใหญ่ ความงามนั้นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นหลายเท่า
บึงบอระเพ็ด ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ยังเป็นระบบนิเวศที่สำคัญซึ่งให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่านานาชนิด การดูแลรักษาและอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ภายใต้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำให้บึงบอระเพ็ดยังคงความอุดมสมบูรณ์และสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้ในทุกๆ ปี
หากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้จิตใจสงบและได้สัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ บึงบอระเพ็ดคือคำตอบที่ลงตัว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและต้องการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชม คือช่วงเช้าตรู่ ประมาณ 6.00-9.00 น. เพราะเป็นช่วงที่ดอกบัวบานสะพรั่งสวยที่สุด อากาศยังเย็นสบาย และแสงแดดยามเช้าจะทำให้ภาพถ่ายของคุณสวยงามเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่สามารถสังเกตนกน้ำและสัตว์ป่าต่างๆ ที่ออกมาหากินในยามเช้าได้อีกด้วย"
(ภาพและข้อมูลจากเพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline