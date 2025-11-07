หวิดสลดหมู่!บัสขบวนทัศนศึกษาล้อล็อกพุ่งตกหนองน้ำ ครู-นร.อุตรดิตถ์ เจ็บระนาวกว่า 20

นครสวรรค์ - เกิดอุบัติเหตุระทึกหวิดสลดหมู่..รถบัสในขบวนทัศนศึกษาเกิดล้อล็อก เสียหลักพุ่งตกหนองน้ำข้างทางบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ทำครู-นักเรียนอุตรดิตถ์-คนขับ-พนักงานบนรถรวม 52 ชีวิต หวีดร้องระงม เจ็บระนาว 22 ราย
วันนี้(7 พ.ย.) ร.ต.อ.สุวิทย์ บุญวรนุช พนักงานสอบสวน สภ.หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ รับแจ้งเหตุรถบัสรับจ้าง 2 ชั้น ไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 30-0118 อุตรดิตถ์ เสียหลักตกข้างทางบริเวณหมู่ 2 บ้านแหลมยาง ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ มีนักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงประสานทีมกู้ภัยเดินทางไปร่วมตรวจสอบช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงตัวเมืองนครสวรรค์ บริเวณเขตรอยต่อ ต.หนองกรด รถเกิดเสียหลักตกลงข้างทางและพลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลบรรพตพิสัย
ส่วนรถบัสคันที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถบัสคันที่ 3 ในขบวนรถทัศนศึกษาทั้งหมด 9 คัน ที่นำนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมีผู้โดยสารบนรถทั้งหมด 52 คน เป็นนักเรียน 48 คน ครู 2 คน รวมถึงคนขับรถและพนักงานประจำรถอีก 2 คน
เบื้องต้น มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งหมด 22 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลบรรพตพิสัยเพื่อรักษาอาการ ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติด
โดยมีรายงานจากพยานแวดล้อมที่เข้าไปช่วยเหลือรายหนึ่ง เล่าว่า ได้สอบถามนักเรียนที่อยู่ในรถ ต่างก็ระบุว่าขณะที่รถวิ่งมาตามทาง จู่ๆ ล้อหน้าด้านซ้ายก็เกิดล็อก จนทำให้รถเสียหลักพุ่งตกข้างทางถนน
จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่า รถบัสคันที่เกิดเหตุมีปัญหาขัดข้องที่ล้อหน้าซ้าย ทำให้เสียหลักตกข้างทาง ซึ่งสอดคล้องกับนายประจวบ ทองเกิด อายุ 46 ปี คนขับรถบัสคันที่ประสบอุบัติเหตุ เล่าว่า ก่อนหน้าที่รถจะมาตกลงข้างทาง ได้มีนักเรียนรายหนึ่งปวดท้องหนัก จึงแวะจอดที่ปั๊มน้ำมันก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้น จึงขับรถออกมาตามทาง แต่จู่ๆ ที่ด้านหน้ารถก็เกิดเสียงดังลั่นคล้ายมีอะไรหลุดก่อนที่จะควบคุมรถไม่อยู่ จนเป็นเหตุทำให้รถพุ่งตกลงไปในหนองน้ำข้างทาง พร้อมกับยืนยันว่า ไม่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ได้มึนเมาอะไร ตอนนั้น มีสติสัมปชัญญะครบทุกอย่าง
ส่วนนางเงาะ พุ่มจีน เจ้าของรถบัสรับจ้างทั้ง 9 คัน ซึ่งอยู่ในรถร่วมขบวนด้วย แต่อยู่คนละคันกับรถบัสคันที่ประสบอุบัติเหตุ ยืนยันว่า รถบัสทั้งหมดได้รับการตรวจสภาพมาเป็นอย่างดีแล้วก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งเรื่องนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อสรุปหาข้อเท็จจริงในการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.