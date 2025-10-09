ประมงนครสวรรค์ เตือนระวัง “จระเข้” หลุด ประชาชนห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเตือนเฝ้าระวังจระเข้หลุด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำห้ามเข้าใกล้เดือดขาด และให้โทรแจ้งโดยด่วน
จากสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ หลายชุมชนยังถูกน้ำท่วมขังสูง แล้วยังเพิ่มระดับต่อเนื่อง ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุด วันนี้ (9 ต.ค.) สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังจระเข้ ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด
ระบุว่า ”ด้วยสถานการณ์อุทกภัย ปี 2568 ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีน้ำท่วมขัง ประกอบกับบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้ตามธรรมชาติจำนวนมาก อาจพบเห็นจระเข้ที่หลุดรอดจากพื้นที่อื่น และจระเข้ในบึงบอระเพ็ด
ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังและห้ามมิให้เข้าใกล้จระเข้อย่างเด็ดขาด
กรณีพบจระเข้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ขอให้บันทึกภาพ และแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์โดยด่วน โทร 056-803547“