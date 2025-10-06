ชป. ร่วมพัฒนาบึงบอระเพ็ด ยกระดับแหล่งน้ำ–ท่องเที่ยวสำคัญนครสวรรค์ สู่ศูนย์กลางเชิงนิเวศยั่งยืน

นายกฯ พร้อมราชเลขานุการฯ ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ของกรมชลฯ มุ่งยกระดับแหล่งน้ำ เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่ส่งเสริมท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน
วันนี้ (6 ตุลาคม 2568) ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด พร้อมกับรับฟังแผนการบริหารจัดการพื้นที่ การเก็บข้อมูล และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณท่าน้ำบริการนักท่องเที่ยว อาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องสภาพภูมิประเทศแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด และเส้นทางปั่นจักรยาน ซึ่งแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสัญจรที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในชุมชน โดยกําหนดให้มีทางจักรยาน (Bicycle Lane) ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม และจุดปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับใช้เป็นจุดพักรถ สอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
ต่อมาได้ลงพื้นที่ไปยังประตูระบายน้ำปากคลองบึงบอระเพ็ด ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งโครงการชลประทานนครสวรรค์ และสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ด ( 6 ตุลาคม 2568) มีปริมาณน้ำประมาณ 562.77 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 239% ของความจุฯ ( 234.77 ล้าน ลบ.ม.)