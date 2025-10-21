(คลิป)ระทึกทั้งบาง! “ไอ้เข้”หลุดบึงบอระเพ็ดโผล่สระน้ำกลางหมู่บ้าน จนท.รุมจับกันโกลาหล

นครสวรรค์ – ชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน..พบจระเข้ตัวเขื่องหลุดบึงบอระเพ็ด โผล่สระน้ำกลางหมู่บ้านพื้นที่ท่าตะโก เมืองปากน้ำโพนครสวรรค์ โร่แจ้ง จนท.ปิดล้อมพื้นที่ยิงยาสลบ-รุมจับกันโกลาหล
วันนี้(21 ต.ค.) บ้านเนินสำราญ หมู่ 8 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เต็มไปด้วยความโกลาหล หลังชาวบ้านพบสัตว์จระเข้ ขนาดยาวกว่า 2.5 เมตร โผล่ขึ้นจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ห่างจากถนนหนองขานาง – บ้านเนินสำราญ เพียงไม่ถึงร้อยเมตร สร้างความแตกตื่นให้คนในพื้นที่อย่างมาก เพราะบริเวณนั้นมีทั้งเล้าเป็ดและแหล่งน้ำใช้ของชุมชน จึงเร่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับ
ต่อมา นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากอำเภอท่าตะโก อบต.วังมหากร กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ระดมทีมเข้าปิดล้อมพื้นที่ พร้อมเตรียมอุปกรณ์จับจระเข้ครบมือ ซึ่งต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงยิงยาสลบและนำตัวขึ้นจากสระน้ำได้สำเร็จ ท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูและลุ้นแบบใจหายใจคว่ำกันจำนวนมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบ เป็นจระเข้เพศเมีย อายุราว 3 ปี ลำตัวยาวประมาณ 251-253 เซนติเมตร มีคราบตะไคร่น้ำเกาะทั่วทั้งตัว แสดงให้เห็นว่าเป็น “จระเข้ธรรมชาติ” ที่อาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ด ไม่ใช่จระเข้เลี้ยงอย่างที่หลายคนสงสัย เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า น่าจะหลุดออกมาจากบึงในช่วงน้ำท่วมใหญ่ก่อนหน้านี้ และค่อย ๆ ว่ายตามลำคลองสาขาออกมาเรื่อย ๆ จนเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว
หัวหน้าหน่วยประมงเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปกติจระเข้ไม่ชอบอยู่ในน้ำลึกมากนัก เมื่อระดับน้ำในบึงเริ่มลดลงตามฤดูกาล จึงมีแนวโน้มว่าจะขึ้นจากน้ำและหลงทางมาใกล้ชุมชน ซึ่งในปี 2568 นี้ มีรายงานจระเข้หลุดจากบึงบอระเพ็ดถึง 9 ตัว แต่สามารถตามจับกลับคืนได้ครบทุกตัว
อย่างตัวนี้ หลังจากจับได้ เจ้าหน้าที่ก็นำไปพักฟื้นให้ยาสลบหมดฤทธิ์ ก่อนส่งกลับไปยังบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นถิ่นอาศัยเดิม เพื่อคงความสมดุลของระบบนิเวศ และป้องกันอันตรายต่อคนในพื้นที่ ขณะที่บรรดาชาวบ้านที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์ ต่างโล่งอกและพากันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก บางคนยังแอบ “ส่องทะเบียนรถขนจระเข้” เลขเด็ด 3ขร 2471 กรุงเทพมหานคร กันอย่างสนุกสนาน.