“ระยอง”รับไม้ต่อ“ภูเก็ต” เป็นเจ้าภาพ “Thailand Biennale 2027”

รัฐมนตรี “ซาบีดา” เผย วธ. เคาะ“ระยอง” รับไม้ต่อ “ภูเก็ต” เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thailand Biennale 2027”ชี้จุดเด่นสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับทุกด้าน
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้คัดเลือกจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2027” โดยจังหวัดระยองได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ครั้งที่ 5 ในปี 2027 หรือปีพ.ศ.2570
เนื่องจากจังหวัดระยองมีแนวคิดและมุมมองที่ดีในการสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปวัฒนธรรมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากเมืองอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นโจทย์ใหม่ให้กับงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้าน มีประสบการณ์จัดงานในระดับนานาชาติมาแล้ว รวมถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับดีทุกด้าน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพและมีข้อมูลความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน ศิลปิน และภาคประชาชน ตลอดจนมีการวางแผนงานและงบประมาณรองรับไว้ด้วย ประกอบกับจังหวัดระยองมีแผนและเป้าหมายที่จะนำศิลปะไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ช่วงวันที่ 30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2568 วธ.โดยสศร.เปิดรับสมัครจังหวัดเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2027” โดยคณะกรรมการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2027” ได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนข้อมูลศักยภาพความโดดเด่นของจังหวัด รวมถึงผลประโยชน์ด้านการพัฒนาเมืองหากได้รับการคัดเลือก และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินตนเองตามดัชนีการคัดเลือกเมือง 3 ด้าน คือ มิติด้านพื้นที่ ด้านผู้คน และด้านพลวัต
ส่วนที่ 3 เป็นการพิจารณาองค์ประกอบหรือศักยภาพความพร้อมอื่น ๆ เช่น ศักยภาพโดยรวม ความพร้อมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงและประสบการณ์ในการจัดงานระดับนานาชาติ
ซึ่งทั้ง 6 จังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯล้วนแล้วแต่มีความเข้มแข็ง โดดเด่น จนสร้างความลำบากใจในการพิจารณาของคณะกรรมการฯเป็นอย่างยิ่ง จนสุดท้ายจากความโดดเด่น ของแนวคิดและมุมมองที่ผสานงานศิลปวัฒนธรรมเข้ากับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญด้านพื้นที่ของจังหวัดระยอง ทำให้คณะกรรมการฯพิจารณาเลือกจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะ ร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 “Thailand Biennale 2027” หรือปีพ.ศ.2570
นางสาวซาบีดา กล่าวด้วยว่า จังหวัดระยองจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 “Thailand Biennale , Rayong 2027 “ ต่อจากจังหวัดภูเก็ตที่จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อำเภอเมืองและอำเภอกระทู้ ภายใต้แนวคิด “นิรันดร์กัลป์” ซึ่งเปรียบเปรยถึงความรักที่มั่นคงอาจคงอยู่ชั่วขณะ กระตุ้นเตือนทุกคนให้ตระหนักถึงความเสื่อมสลายทั้งการบริโภค พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลอันเปราะบางของสิ่งที่มีชีวิตในโลกและร่วมกันทำนุบำรุงรักษาธรรมชาติในฐานะเป็นตัวแทนของความเป็นนิรันดร์ โดยมีศิลปินชาวไทยและศิลปินต่างชาติทั้งหมด 65 ศิลปินจาก 25 ประเทศ เข้าร่วมสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย และจัดกิจกรรมคู่ขนานและกิจกรรมศาลาทั้งหมด 13 ศาลา ตลอดช่วง 5 เดือนของการจัดงานครั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
“งาน Thailand Biennale จัดขึ้นส่งเสริม ต่อยอดและแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดซึ่งเป็นเมืองศิลปะทั้ง 5 แห่ง ขับเคลื่อนนโยบาย “ไท ไทย” ส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรม ให้เกิดเป็นรายได้จริงและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดและประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
ที่มา: Thailand Biennale
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline