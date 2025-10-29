“สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ป่าเล็กในเมืองหลวง พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ของสมเด็จพระพันปีหลวง

หนึ่งในสวนสาธารณะเมืองหลวงที่ชาวกรุงเทพฯรู้จักกันดี คือ “สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” พื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ที่เชื่อมต่อกับสวนจตุจักรและสวนรถไฟจนเป็นป่าเล็กๆในกรุงเทพมหานคร สวนแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นสวนคุณภาพเช่นเดียวกับสวนต่างประเทศ
ทั้งนี้แฟนเพจ “กรุงเทพมหานคร” ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสวนแห่งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์มาให้ทราบกัน
“สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ป่าเล็กในเมืองใหญ่ มรดกสีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่สะท้อนพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หากกล่าวถึงสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สวนที่รวบรวมพรรณไม้กว่า 2,000 ชนิด มีจุดพักผ่อนหย่อนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระน้ำรูปตัว “ส” และ ตัว “S” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรก ในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งยังโดดเด่นด้วยสีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงอมชมพูของดอกอินทนิล รวมถึงลานบัวขนาดใหญ่ นิยามเด่นชัดนี้จะเป็นสวนใดไปไม่ได้ นอกจาก “สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ปอดใหญ่ใจกลางกรุงขนาดเกือบ 200 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร
"ไม่ใช่เป็นสวนอย่างเดียว เป็นทั้งป่า เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสวนดอกไม้ เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสะอาด เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พลานามัยสมบูรณ์ เป็นปอดใหญ่สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ เพื่อร่างกาย สมอง และจิตใจ จะได้สมบูรณ์”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บันทึกไว้ในหนังสือ "ตามเสด็จฯ พ.ศ. 2538” ในการจัดสร้างสวนสาธารณะในลักษณะสวนป่า “สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” และพระราชทานสวนแห่งนี้ให้แก่ปวงชน โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ให้มีปอดใหญ่สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ เป็นสถานที่พักผ่อน และเรียนรู้ บอกเล่าถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่มุ่งหวังให้สวนแห่งนี้เป็นสวนคุณภาพเช่นเดียวกับสวนต่างประเทศ
โดย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดตั้งขึ้นในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 เสด็จฯ ทรงรับพื้นที่จัดสร้างสวน และทรงปลูกต้นพลองใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ปัจจุบัน มี "สวนพฤกษศาสตร์" อันอุดมชุ่มฉ่ำไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ทั้งของไทยและต่างประเทศ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สากล BGCI - Botanic Gardens Conservation International ซึ่งเป็นสวนแรกและสวนเดียวในกรุงเทพมหานคร และเป็นสวนแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานนี้
นอกจากนั้น ยังมี "ลานบัว" ซึ่งเป็นลานโล่งขนาดใหญ่ ให้ความโปร่งสบาย และสามารถนั่งพักตากลมเย็นสบายได้ในบริเวณนี้ ภายในมีบ่อปลูกบัวหลายชนิดทั้งของไทยและต่างประเทศ ประดับด้วยกระถางเก่าแก่โบราณ ตลอดจนสวนยุโรป สวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
สำหรับกรุงเทพมหานคร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีความสำคัญมากมายหลายด้านอาทิ เป็นพื้นที่สีเขียวช่วยเพิ่มออกซิเจน ลดมลพิษ และปรับสมดุลอุณหภูมิของเมือง เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และแหล่งศึกษาธรรมชาติในเมือง เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของ “พื้นที่สีเขียวต่อเนื่องจตุจักร” ร่วมกับสวนจตุจักรและสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ทำให้เกิด “ปอดใหญ่” ของกรุงเทพฯ ทางตอนเหนือ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงมิได้เป็นเพียงสวนสาธารณะอันร่มรื่น แต่ยังเปรียบดังอนุสรณ์อันงดงามที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ยังคงผลิบานอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน