PRIMA x Central Chidlom เปิดตัว “Beyond Gold: The Artistry of PRIMA 2025” ภายใต้แนวคิด “The Store of Bangkok”

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านเครื่องประดับทองคำและงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมของไทยมากว่า 30 ปี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม เปิดตัวโชว์เคสพิเศษ “Beyond Gold: The Artistry of PRIMA 2025” ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2568 ณ Lobby Lounge ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม
โชว์เคสครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่าง PRIMA และ Central Chidlom ภายใต้แนวคิด “The Store of Bangkok” เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าระดับโลกแห่งนี้ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า แต่คือพื้นที่สื่อสารตัวตนใหม่ของแบรนด์ทองคำไทย ที่เชื่อมโยงศิลปะ งานฝีมือ และดีไซน์ร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
งาน “Beyond Gold: The Artistry of PRIMA 2025” โดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่จัดแสดงใหม่ที่สร้างขึ้น พิเศษสำหรับ Central Chidlom โดยทีมออกแบบของ PRIMA ได้ตีความแนวคิด “เหนือกว่าทองคำ – สู่ศิลป์แห่งพรีม่า” ผ่านภาษาของดีไซน์และสถาปัตยกรรม
แรงบันดาลใจของงานออกแบบครั้งนี้มาจาก “เส้นโค้ง (Flowing Curve)” ที่สะท้อนความต่อเนื่อง ความอ่อนช้อย และความละเอียดอ่อนในแบบของ PRIMA เส้นสายของเฟอร์นิเจอร์และพื้นผิวถูกออกแบบให้สอดรับกับแสงธรรมชาติ เกิดเป็นบรรยากาศสงบนุ่มนวลแต่มีชีวิตชีวา ถ่ายทอดแนวคิด “ความงามที่อยู่ในรายละเอียด” ของงานฝีมือทองคำ
พื้นที่จัดแสดงได้รับการออกแบบให้เปรียบเสมือน “แกลเลอรีศิลปะร่วมสมัย” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสผลงานอย่างใกล้ชิด สะท้อนเส้นทางการเติบโตของแบรนด์จากรากฐานแห่งฝีมือช่างทองไทย สู่ยุคใหม่ของความคิดสร้างสรรค์และดีไซน์ร่วมสมัย
แม้ PRIMA จะมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศในเครือ Central แต่การเลือกจัดโชว์เคสที่ Central Chidlom ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำ Position ของแบรนด์ในมิติ Luxury & Lifestyle Jewelry พร้อมสะท้อนการปรับภาพลักษณ์สู่ความร่วมสมัยมากขึ้น ผ่านการสร้าง “โชว์เคสเฉพาะสำหรับห้างเซ็นทรัลชิดลม” ที่เข้ากับอัตลักษณ์ของห้างในฐานะ Luxury Destination ใจกลางกรุงเทพฯ
คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล กรรมการบริหาร บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “การจัดโชว์เคสที่เซ็นทรัลชิดลมครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการจัดแสดงผลงานของ PRIMA แต่เป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการสื่อสารคุณค่าของ ‘ศิลปะและความประณีต’ ในบริบทร่วมสมัย เราต้องการให้ทองคำไม่ใช่เพียงเครื่องประดับ แต่เป็นภาษาหนึ่งของศิลปะที่เชื่อมโยงความงามจากรุ่นสู่รุ่น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Central Chidlom ในฐานะห้างสรรพสินค้าระดับโลก ที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่รักงานศิลป์และความหรูหราอย่างมีรสนิยม”
โดยมี คุณธาพิดา นรพัลลภ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารสินค้าออมนิชาแนล กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ในโอกาสจัดโชว์เคส “Beyond Gold: The Artistry of PRIMA 2025”
งาน “Beyond Gold: The Artistry of PRIMA 2025” ที่ Central Chidlom จึงไม่เพียงเป็นโชว์เคสเครื่องประดับ แต่คือ การแสดงพลังของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างแบรนด์ไทยระดับพรีเมียม ที่มีจุดร่วมด้านศิลปะ ความหรูหรา และความประณีต สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของ PRIMA และ Central Chidlom ในการยกระดับ “The Art of Luxury” ให้เป็นประสบการณ์ที่มีชีวิต
เชิญสัมผัสประสบการณ์ “เหนือกว่าทองคำ สู่ศิลป์แห่งพรีม่า” ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน –11 ธันวาคม 2568 ณ Lobby Lounge ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่อเนื่องของแบรนด์ได้ที่ www.primagold.co.th Facebook / Instagram / TikTok / LINE OA: @PRIMATHAILAND