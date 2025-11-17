วช. ดันวิจัยสร้างสรรค์สู่เวทีวัฒนธรรม เปิดการแสดง “เล่าเรื่องเมืองน่านผ่านเสียงดนตรี” สร้างพื้นที่ดนตรีประจำชาติอย่างยั่งยืน

วช. จับมือมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ถ่ายทอดงานวิจัยผ่านการแสดงดนตรีร่วมสมัย “เล่าเรื่องเมืองน่านผ่านเสียงดนตรี” ผสานรากเหง้าดนตรีพื้นบ้านกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่ และตอกย้ำบทบาทงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองน่าน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จัดกิจกรรมถ่ายทอดการวิจัยผ่านการแสดงดนตรี “เล่าเรื่องเมืองน่านผ่านเสียงดนตรี” ภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติบนความแตกต่าง ความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ นางวิไลวรรณ บุดาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวถึงเป้าหมาย ณ ข่วงเมืองน่าน (ลานข้างวัดภูมินทร์) จังหวัดน่าน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติ บนความแตกต่าง ความหลากหลาย ความลงตัว และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางดนตรีของชนเผ่าต่าง ๆ ในเมืองน่าน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นหัวหน้าโครงการ ที่มุ่งสร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัยจากรากเหง้าดนตรีพื้นบ้าน ถ่ายทอดโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับดนตรีท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล โครงการยังมีบทบาทในการส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ เป็นต้นแบบของการบูรณาการงานวิจัยศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง
นางวิไลวรรณ บุดาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึง เมืองน่านเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสืบทอดผ่านสถาปัตยกรรมและประเพณีหลากหลายยุคสมัย ปัจจุบันได้รับการยอมรับความสนใจจากชางต่างชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ส่งผลให้เกิดความสนใจด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น การจัดแสดงดนตรีครั้งนี้สะท้อนบทบาทของดนตรีในฐานะภาษาสากลที่ช่วยสร้างสุนทรียภาพและเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม และขอขอบคุณ วช. ที่เลือกเมืองน่านเป็นพื้นที่ศึกษา เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานการวิจัยดนตรีประจำชาติ เพื่อนำเสนอการเล่าเรื่องเมืองน่านผ่านเสียงดนตรี บนความเหมือน ความแตกต่าง ความหลากหลาย ความลงตัว และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวถึง การแสดงดนตรีการแสดง “เล่าเรื่องเมืองน่านผ่านเสียงดนตรี” โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติบนความแตกต่าง ความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อมุ่งสร้างพื้นที่ทางดนตรีและส่งเสริมศิลปินในท้องถิ่น เพื่อให้ดนตรีเป็นพลังสร้างสรรค์ของสังคม โดยมีการรวมศิลปินหลากหลายแขนง ทั้งนักร้อง นักดนตรีพื้นบ้าน และวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Thai Symphony Orchestra) มาร่วมถ่ายทอดผลงานร่วมกัน ภายใต้แนวคิดสะท้อนความงามของเมืองและวิถีชุมชน ผ่านบทเพลงและการแสดงที่คัดสรรอย่างประณีต เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าทางศิลปะเข้ากับประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป
ภายในงาน มีการแสดงดนตรี โดย วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Thai Symphony Orchestra) ควบคุมวงโดย พันเอกพิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลง โดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ซึ่งการแสดงดนตรี “เล่าเรื่องเมืองน่านผ่านเสียงดนตรี” ประกอบด้วยบทเพลงต่างๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อีกหลายบทเพลง
โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติบนความแตกต่าง ความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยดนตรีประจำชาติ สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของเมืองน่าน และนำเสนอการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย อันเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยกับสังคมผ่านพลังของดนตรีและศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การจัดแสดงดนตรีภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติในครั้งนี้ ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการบันทึกเทปการแสดง ซึ่งมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมรับชมและเข้าถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านอย่างแพร่หลาย