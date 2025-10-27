xs
xsm
sm
md
lg

ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงจะเข้าใจ “กาย-ฮารุ” พาลูกๆ ลุยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นครอบครัวหนึ่งที่ปลูกฝังเรื่องราวดีงามให้ลูกๆ อยู่เสมอ ล่าสุด “กาย รัชชานนท์ - ฮารุ สุประกอบ” ได้พาลูกๆ 3 ยอดกุมาร ไปสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลั่นสิ่งที่เล่าลูกอาจลืม สิ่งที่ได้เห็น จะทำให้จำขึ้นใจ แต่สิ่งที่ลูกทำ จะทำให้ลูกเข้าใจ ทำแฟนๆ ต่างเข้ามากดไลก์และชื่นชมเป็นจำนวนมาก

“สิ่งที่ลูกได้ยิน บางทีอาจลืม

สิ่งที่ได้เห็น จะทำให้จำได้

แต่สิ่งที่ลูกได้ทำ ลูกจะเข้าใจ

มัมกับแด๊ดพาลูกไป สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง
 
ตามรอยโครงการพระราชดำริของ #พระพันปีหลวง

เรื่องที่มัม แด๊ด เล่า ก่อนได้ไปอาจฟังดูน่าสนใจ
 
แต่คงไม่เท่ากับการได้ ไปเห็น และ สัมผัสด้วยตัวเอง

จริงไหมลูก ❤️

✅️ รอดูรีวิวเป็นคลิป จากพวกเรานะพี่ๆ

#3ยอดกุมาร #Guyharufamily #กุมารtravelbackpack”








ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงจะเข้าใจ “กาย-ฮารุ” พาลูกๆ ลุยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงจะเข้าใจ “กาย-ฮารุ” พาลูกๆ ลุยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงจะเข้าใจ “กาย-ฮารุ” พาลูกๆ ลุยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงจะเข้าใจ “กาย-ฮารุ” พาลูกๆ ลุยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
กำลังโหลดความคิดเห็น