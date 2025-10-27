ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงจะเข้าใจ “กาย-ฮารุ” พาลูกๆ ลุยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เป็นครอบครัวหนึ่งที่ปลูกฝังเรื่องราวดีงามให้ลูกๆ อยู่เสมอ ล่าสุด “กาย รัชชานนท์ - ฮารุ สุประกอบ” ได้พาลูกๆ 3 ยอดกุมาร ไปสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลั่นสิ่งที่เล่าลูกอาจลืม สิ่งที่ได้เห็น จะทำให้จำขึ้นใจ แต่สิ่งที่ลูกทำ จะทำให้ลูกเข้าใจ ทำแฟนๆ ต่างเข้ามากดไลก์และชื่นชมเป็นจำนวนมาก
“สิ่งที่ลูกได้ยิน บางทีอาจลืม
สิ่งที่ได้เห็น จะทำให้จำได้
แต่สิ่งที่ลูกได้ทำ ลูกจะเข้าใจ
มัมกับแด๊ดพาลูกไป สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง
ตามรอยโครงการพระราชดำริของ #พระพันปีหลวง
เรื่องที่มัม แด๊ด เล่า ก่อนได้ไปอาจฟังดูน่าสนใจ
แต่คงไม่เท่ากับการได้ ไปเห็น และ สัมผัสด้วยตัวเอง
จริงไหมลูก ❤️
✅️ รอดูรีวิวเป็นคลิป จากพวกเรานะพี่ๆ
#3ยอดกุมาร #Guyharufamily #กุมารtravelbackpack”