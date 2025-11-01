รู้จัก “มหาพรหมราชินี” พรรณไม้หายากเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชวนรู้จักดอก “มหาพรหมราชินี” พรรณไม้หายากหาไทย ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547
เฟซบุ๊กเพจสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เผยภาพของดอก “มหาพรหมราชินี” พรรณไม้หายากหาไทย พร้อมให้ข้อมูลว่า
มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae) เป็นพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทย ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547
มหาพรหมราชินี ถูกพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่อุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ความสูงประมาณ 1,100 เมตร ถือได้ว่าเป็นพรรณไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นคำระบุชนิด (specific epithet) โดยชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องว่า "Mitrephora sirikitiae" เพื่อเทิดพระเกียรติและช่วยให้เกิดความตระหนักในการปกป้องพืชชนิดนี้ให้คงอยู่ยั่งยืน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 𝘔𝘪𝘵𝘳𝘦𝘱𝘩𝘰𝘳𝘢 𝘴𝘪𝘳𝘪𝘬𝘪𝘵𝘪𝘢𝘦 Weeras., Chalermglin & R.M.K.Saunders
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร มีดอกสีขาว ปลายกลีบดอกสีม่วงเข้มกระดกงอขึ้นและประกบติดกันเป็นรูปกระเช้า ดอกบานนาน 3-5 วัน ออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยผู้ที่สนใจชมต้นมหาพรหมราชินี ได้ที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : ดร.กิตติยุทธ ปั้นฉาย สำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
