มัดรวม 9 ร้านเด็ด “อุบลราชธานี” จัดเต็มความอร่อย ปี 2025

ปักหมุดที่ “อุบลราชธานี” กับการตระเวนชิมร้านอร่อยในตัวเมือง จัดเต็ม 9 ร้านเด็ดห้ามพลาดสำหรับสายกิน ตั้งแต่ร้านกาแฟสุดเก๋า คาเฟ่สุดเก๋ อาหารอีสานรสแซบ อาหารไทย และอาหารเวียดนามร้านสุดฮิต
เดินทางมาเยือน “อุบลราชธานี” บอกเลยว่าที่จังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ และเป็นอีกจังหวัดที่มีอาหารอร่อยๆ ให้ชิมหลากหลายสไตล์เช่นกัน โดยเฉพาะในตัวเมืองอุบลฯ ใครที่เป็นสายกิน รับรองว่าต้องเต็มอิ่มกับทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ที่มีให้เลือกมากมาย
ใครยังเลือกร้านไม่ได้ ชวนมาปักหมุดกับ 9 ร้านอร่อยเด็ดเมืองอุบลฯ
Rila Kakao
ร้านไทยคราฟท์ช็อกโกแลตใจกลางเมืองอุบลฯ ที่นี่เลือกใช้เฉพาะเมล็ดโกโก้ที่ปลูกในไทยเท่านั้น โดยรับมาจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ นำมาทำเป็นช็อกโกแลตเองเพราะที่นี่มีโรงงานของตัวเอง โดยจะมีช็อกโกแลตให้เลือก 5 ตัว ตามแต่ความชอบของลูกค้า
อุบล - ออกโทนหวานละมุน กินง่าย เป็นตัวขายดี
เชียงใหม่ - ออกฟรุตตี้เบอร์รี่ มีความเปรี้ยวเด่น
จันนทบุรี - มีความนัตตี้ จะออกมันๆ อมเปรี้ยวนิดหน่อย ความเปรี้ยวไม่เด่นเท่าตัวเชียงใหม่
นครศรี - จะเข้มสุด ไม่หวาน ติดเปรี้ยวปลายๆ เล็กน้อย
ประจวบ - ไม่หวานมาก ไม่ติดเปรี้ยว จะออกโทนซินนามอน
นอกจากเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อน-เย็น ที่ร้านก็ยังมีช็อกโกแลตบาร์ คาเคานิบส์ ผงคาเคา ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟรสชาติละมุน มัฟฟินและคุ้กกี้ ที่ทำจากช็อกโกแลตอุบลผสมกับประจวบ รวมถึงเมนูห้ามพลาด คาเคาเบียร์ ที่ใช้คาเคานิบส์มาบดแล้วนำไปดริปคล้ายๆ กาแฟ ออกมารสชาติออกขมนิดๆ มีความฝาดเล็กน้อย สีสันคล้ายๆ เบียร์ แต่ไม่มีแอลกอฮอล์
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. โทร. 08-6369-1595 Facebook : Rila Kakao
ฮะฮง
หอมกรุ่นยามเช้า กับร้านกาแฟโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในอุบลฯ ที่ยังเปิดขายมาจนถึงทุกวันนี้ ร้านนี้เป็นร้านที่ 2 ของเมืองอุบลต่อจากร้านเข่งพัง ที่เปิดเป็นเจ้าแรกในอุบล (ปัจจุบันปิดไปแล้ว) ในยุคแรก ร้านฮะฮงเปิดอยู่แถวๆ หน้าวัดหลวง แล้วย้ายมาเปิดตรงที่ตั้งร้านปัจจุบันในปี พ.ศ.2503
ร้านที่เปรียบเสมือนสภากาแฟยามเช้า ก็มีเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันดีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น กาแฟโบราณร้อน-เย็น โอเลี้ยง ชาเย็น โกโก้ นมเย็น ชาดำเย็น รวมถึงไข่ลวก ที่เพียงเหยาะซอสนิดพริกไทยหน่อย ก็อร่อยแล้ว
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 07.00-12.30 น. โทร. 08-1877-9607
KOLe Bakery Bar
โคเล เบเกอรี่ บาร์ ร้านสุดเก๋น่านั่ง ที่โดดเด่นด้วยเมนูเบเกอรีโฮมเมด แต่ละตัวทำกันสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เค้ก ทาร์ต ชีสเค้ก ขนมปังพวกบริยอช สโคน หรือแม้แต่เมนูสุดฮิตของยุคนี้ ชิโอะปัง มีทั้งแบบธรรมดาและใส้ไส้ต่างๆ
รวมไปถึงเครื่องดื่มสุดครีเอต ก็มีทั้งกาแฟ กาแฟ Cold Brew ชาต่างๆ ไปจนถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่ทางร้านคิดสูตรเอง อย่าง น้ำตาสาววาริน เป็นวุ้นใบบัวบกผสมกับน้ำใบเตยโซดารสเปรี้ยวอมหวาน หรือจะเป็น น้ำทิพย์ ที่มีส่วนผสมของเจลลีน้ำผึ้งมะนาว น้ำฟัก ดอกมะลิ ใบเตย ดอกคำฝอย รากบัว แก่นฝาง น้ำมะพร้าว วานิลลา คาราเมล และพีช
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 06-1294-6535 Facebook : KOLé Bakery Bar
Rosieholm
คาเฟ่ชาที่ขึ้นชื่อเรื่องมัทฉะ มีให้เลือกหลายตัวตามความชื่นชอบ ซึ่งทางร้านครีเอตเมนูเครื่องดื่มได้น่าสนใจมาก และยังมีชาชนิดอื่นๆ อย่างพวกโฮจิฉะ มีชาเย็น และโกโก้ให้เลือกชิมด้วย
ชาแต่ละแก้วจะชงสดใหม่ กลิ่นหอมๆ ของชาชวนให้ผ่อนคลาย กับบรรยากาศในร้านโปร่งโล่งนั่งสบาย นอกจากเมนุเครื่องดื่มแล้ว ที่ร้านก็ยังมีไอศกรีมและเบเกอรีที่ชวนกินไม่น้อย
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. โทร. 06-2651-5641 Facebook : Rosieholm
มินตรา อาหารเวียดนาม
ร้านอาหารเช้าเก่าแก่ ที่เปิดมากว่าสามสิบปี เมนูเด็ดคือ กวยจั๊บญวน มีเส้นให้เลือกทั้งเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นซอยโบราณ มาม่า และวุ้นเส้น ส่วนเครื่องก็เลือกใส่ได้ทั้งกระดูกหมู น่องไก่ ขาไก่ หมูเด้ง และหมูสับ ใส่มาในน้ำซุปร้อนๆ หอมกรุ่น
อีกจานห้ามพลาดคือ ขนมถ้วยหน้าหมู เมนูหากินยาก ตัวแป้งเป็นแป้งบางๆ นุ่มๆ ด้านบนเป็นเป็นหมูย่างหมักตะไคร้หอมๆ ราดด้วยน้ำราดออกรสหวาน โรยหน้าด้วยหอมเจียวและผักโรย และยังมีแหนมเนือง ที่ห่อเป็นคำๆ แล้ว แค่จิ้มน้ำจิ้มก็กินได้ง่ายและสะดวก
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 06.00-15.00 น. โทร. 08-7446-4470
อากาเว่
ร้านอาหารเวียดนามแบบร่วมสมัย มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ปรุงจากวัตถุดิบทำเองสดใหม่ เช่น เส้นปลา หมูยอ ปลายอ และยังมีแหนมเนืองปลาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ
เมนูที่ห้ามพลาดคือ แหนมเนือง จัดเต็มมาทั้งหมูสับปรุงรสแล้วย่าง เครื่องต่างๆ แผ่นแป้ง น้ำจิ้มสูตรของทางร้าน และผักสดนานาชนิด วิธีกินของที่นี่ไม่เหมือนใคร ริ่มจากนำแผ่นแป้งมาวางบนมือตามยาวโดยไม่ต้องจุ่มน้ำ หั่นชิ้นหมูตามแนวยาววางขวางตามด้านกว้างของตัวแผ่นแป้ง ใส่ผักตามชอบใจ จากนั้นให้ม้วนตามแนวชิ้นหมู แล้วนำไปจิ้มกับน้ำจิ้มทีละคำ
มีอีกหลายจานที่ต้องลองชิม เช่น เส้นหมี่หมูย่าง ยำหัวปลี+ข้าวเกรียบงา หมูยอทอด ก๋วยเตี๋ยวลงทุ่ง หมูหนาว กวยจั๊บเส้นปลา เต้าหู้ทอด เป็นต้น
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น. โทร. 06-5414-6453 Facebook : อากาเว่ / vietnamese cuisine & café
หมูแดงที่จริงใจ
ร้านเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในซอย แต่ความอร่อยทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาชิมกันตลอดวัน มาที่ร้านนี้แน่นอนว่าต้องมาชิมหมูแดงย่างเนื้อนุ่มๆ สไตล์ฮ่องกง ที่ทางร้านย่างเองใหม่ๆ ทุกวัน ราดด้วยน้ำหมูแดงฉ่ำ รสชาติเข้มข้นกำลังดี ส่วนหมูกรอบ หนังกรอบ เนื้อนุ่มเต็มคำ โดยทางร้านจะเลือกสามชั้นแบบมันน้อยมาทำเป็นหมูกรอบอร่อยๆ
เมนูที่มีให้สั่งก็มีทั้งข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ หรือจะสั่งเป็นกับข้าวก็ได้ มีบะหมี่ เกี๊ยว ทั้งน้ำใสและต้มยำ ต้มจับฉ่าย หมูสับต้มบ๊วย หมูกรอบคั่วพริกเกลือ กะเพราหมูกรอบ เป็นต้น
ร้านเปิดทุกวัน (ปิดวันพฤหัสบดี) เวลา 08.00-14.00 น. โทร. 09-8912-2515 Facebook : หมูแดงที่จริงใจ 真诚叉烧饭
ห ม ก
ร้านอาหารไทยสไตล์โฮมมี บรรยากาศเหมือนไปนั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อน ที่นี่เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงเป็นเมนูที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น หมกปลากะพงพื้นบ้าน นำเนื้อปลากะพงจากตราดมาหมกหม้อแบบบ้านๆ ชาวอีสาน หอมน้ำปลาร้าและสมุนไพร แกงหน่อไม้ใบย่านางใส่ปลาเค็ม หอมอร่อยนัวปลาอินทรีย์เค็มจากปัตตานี พะโล้ไข่เค็ม มีความหหวานมันตัดความเค็มจนกลมกล่อม
และยังมีเมนูฮิต ลิ้นวัวต้มโค้กน้ำจิ้มกะปิ ซี่โครงโคขุนพริกไทยดำกัมปอด เนื้อสำราญ ไก่ใต้น้ำ เค็มบักนัดทรงเครื่อง เป็นต้น ส่วนเมนูของหวานก็น่าชิม เช่น นางสาวอุบล เปียกสาคูต้น ไอศกรีมโฮมเมดรสชาติต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่มห้ามพลาด ชาดอกบัวลิ้นจี่ ของดีเมืองอุบล
ร้านเปิดวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-อังคาร) พุธ-ศุกร์ เวลา 11.00–14.30 น. และ 17.00–22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00–22.00 น. โทร. 09-5292-4622 Facebook : ห ม ก
ลาบคุณแหม๋ว
ร้านอาหารอีสานในย่านเมืองเก่าอุบลฯ มาที่นี่ก็ต้องจัดเมนูลาบ มีทั้งแบบสุก/ดิบ ขม/เปรี้ยว ก้อยเสือคั่ว ก้อยมะนาว ก้อยเนื้อลาย ย่างเสือ อ่อมเนื้อ ต้มเนื้อ ส้มตำ ตับหวาน ซอยจุ๊ เนื้อลายลวกจิ้ม ก้อยสะไบนาง เสือคลุกฝุ่น
และสำหรับสายเนื้อต้องรักร้านนี้ เพราะที่ร้านคัดสรรเนื้อวัวอย่างดีมาทำเป็นเมนูชวนกิน เช่น เนื้อ 10 วิ เนื้อนุ่มๆ ย่างแค่แป๊บเดียว ราดด้วยซอส เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแซบและไข่แดง ชิ้นดาด เป็นเนื้อย่างแบบมีเดียม คลุกด้วยเครื่องเทศ เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก ต่อด้วย ข้าวผัดมันเนื้อ ข้าวผัดหอมๆ ผัดมาได้รสชาติ มาพร้อมเนื้อย่าง โรยหอมเจียว และไข่แดงดอง
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น. โทร. 09-6180-8558 Facebook : ลาบคุณแหม๋ว
