“เวียดนามทาวน์” ชิมอาหารยามเช้า เดินชิลๆ บรรยากาศเวียดนาม ใจกลางเมืองอุดรธานี

เช้าๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ชวนไปเดินชิลๆ ที่ “เวียดนามทาวน์” ย่านวัฒนธรรมเวียดนามแห่งแรกของโลก ใจกลางเมืองอุดรธานี สัมผัสบรรยากาศแบบเวียดนามทั้งเสียงเพลง การแต่งกาย และห้ามพลาดเมนูอาหารเวียดนามอร่อยๆ
“อุดรธานี” นอกจากจะมีที่เที่ยวน่าสนใจมากมาย ก็ยังเป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูอร่อยที่หลากหลาย หลายคนมาชิมอาหารอีสานรสแซ่บ บ้างก็แวะมาคาเฟ่ หรือมาชิมอาหารเวียดนามที่มีอยู่หลายร้าน
แต่ถ้าหากอยากสัมผัสบรรยากาศแบบเวียดนามแท้ๆ ต้องมาที่ "เวียดนามทาวน์" ในใจกลางเมืองอุดรธานี เพราะที่นี่จัดเต็มทั้งอาหาร เสียงเพลง และภาษา เรียกว่าได้ซึมซับบรรยากาศเวียดนามกันได้เต็มอิ่ม
"เวียดนาม ทาวน์" (Vietnam Town) ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสุข ซอย 2 อ.เมือง จ.อุดรธานี ถือว่าเป็นย่านวัฒนธรรมเวียดนามแห่งแรกของโลก โดยที่เปิดมาได้กว่า 2 ปีแล้ว เริ่มต้นมาจากแนวคิดของนายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางไปเที่ยวหลายประเทศแล้วเห็นแต่ละที่ก็มีไชน่าทาวน์ จึงมีความคิดอยากจะเปิดถนนอาหารแบบที่เวียดนาม จึงได้เปิดเวียดนามทาวน์ขึ้นมา
เหตุที่เลือกบริเวณนี้เป็นเวียดนามทาวน์ เนื่องจากเป็นถนนเส้นที่มีชาวเวียดนามอยู่อาศัยจำนวนมาก ในสมัยก่อน ช่วง ค.ศ.1945 เกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นยึดครองเวียดนาม และมีการบังคับให้เผาที่ ทำให้ชาวเวียดนามอดอยาก ไม่มีข้าวกิน จึงได้อพยพหนีตายเข้ามาที่เมืองไทย
ในช่วงแรกชาวเวียดนามอพยพมาอยู่ในจังหวัดแถบริมแม่น้ำโขง แถวๆ จังหวัดหนองคาย นครพนม แต่ในภายหลังก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่อุดรธานี ประมาณคร่าวๆ ได้ราว 50,000 คน โดยส่วนหนึ่งก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณเวียดนามทาวน์แห่งนี้ และได้นำวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษาพูด และอาหาร มาเผยแพร่ที่นี่ด้วย
เวียดนามทาวน์ จะเปิดเฉพาะเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00 - 12.00 น. หากเดินเข้ามาก็จะได้สัมผัสบรรยากาศเวียดนามแท้ๆ ทั้งสถาปัตยกรรม ป้ายร้านค้า และอาหารเวียดนามจากทุกภาค เดินๆ อยู่ก็จะเห็นมีคนใส่ชุดอ่าวหญ่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) มาถ่ายรูป ได้ยินคนพูดภาษาเวียดนามสื่อสารกัน
สำหรับอาหารเวียดนามชวนกินก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปียกเส้น แกงเส้น กาแฟเวียดนาม ปาเต หมูยอ ขนมเบื้องเวียดนาม ไส้ต้มเวียดนาม หมูยอหัวหมู ปากหม้อญวน ข้าวเหนียวเวียดนาม เป็นต้น
และใครที่อยากถ่ายรูปสวยๆ ที่บริเวณสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี (อยู่บริเวณกลางๆ ซอย) ก็มีบริการเช่าชุดเวียดนามฟรี สำหรับเดินถ่ายรูปสวยๆ กับจุดเช็คอินต่างๆ ในย่านนี้
