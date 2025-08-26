โรเซ่ คอลแลบ PUMA สู่สไตล์สปอร์ตตี้ผสานสตรีตแวร์

หลังจากที่เข้าร่วมกับ PUMA ในฐานะแอมบาสเดอร์ระดับโลกและได้เห็นความร่วมมือกันมาในปี 2024 ตอนนี้ Rosé ได้เผยโฉมคอลเลคชันเต็มรูปแบบครั้งแรกของเธอกับ PUMA ในคอลเลคชัน “PUMA x ROSÉ”
การดรอปโมโนโครมสุดพิเศษครั้งนี้สะท้อนโลกผ่านเลนส์สี Rosé ที่เบ่งบานด้วยการอ้างอิงถึงเรื่องราวส่วนตัว ซึ่งนำไปสู่คอลเลคชันที่เป็นการโอบกอดเชิงสร้างสรรค์ต่อรสนิยมและสุนทรียศาสตร์ของ Rosé ไอเท็มเบสิกโอเวอร์ไซส์ถูกจับคู่เข้ากับดีไซน์ที่มีความเป็นผู้หญิงชัดเจนและองค์ประกอบการตัดเย็บที่หยิบยืมมาจากประวัติศาสตร์การออกแบบสปอร์ตแวร์ของ PUMA ควบคู่ไปกับกราฟิกเวิร์ดมาร์กพิเศษ “ROSIE” พร้อมด้วยสองเวอร์ชันใหม่ของ PUMA Speedcat
ภาพแคมเปญเปิดตัวคอลเลคชันนี้มาในบรรยากาศเหนือจริง การโฟกัสที่นุ่มนวลราวความฝัน ท่ามกลางฉากหลังธรรมชาติสีเขียว ภาพถ่ายถ่ายทอดบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความทรงจำและความเป็นธรรมชาติ ที่สะท้อนเจตนากวีของ Rosé กับการกบฏอย่างนุ่มนวล การแสดงออกอย่างซื่อสัตว์ และความมั่นใจในทุกๆ วัน
“คอลเลคชัน PUMA x ROSÉ นี้พิเศษสำหรับฉันมาก เพราะมันสะท้อนตัวตนของฉันทั้งบนและนอกเวที ฉันอยากให้คอลเลคชันทุกชิ้นรู้สึกเหมือนการกบฏแบบเงียบๆ เป็นสิ่งที่เสริมพลังให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ซื่อสัตย์และไร้ความกลัวที่สุด เรานำความรู้สึกแบบเดียวกันนี้ใส่เข้าไปในแคมเปญ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับการถ่ายทอดเวอร์ชันดิบและเป็นตัวฉันที่สุดโดยไม่ผ่านการปรุงแต่ง ฉันอยากให้มันรู้สึกเหมือนสิ่งที่ฉันมองเห็นตัวเองโดยไม่มีเสียงรบกวนรอบข้าง และฉันคิดว่ามันมีพลังมากจริงๆ เราทุกคนมีจังหวะของตัวเอง ลายเซ็นของตัวเอง และเมื่อเรายอมรับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ นั่นแหละคือเวลาที่เรารู้สึกเป็นตัวเองอย่างที่สุด” Rosé กล่าว
ต่อจากการผจญภัยโร้ดทริปในแบบ Speedcat-powered ตอนนี้ Rosé นำเสนอการตีความใหม่ของเธอต่อซิลูเอตต์แรงบันดาลใจจากการแข่งรถ Speedcat Ballet มาพร้อมเชือกผูกที่ได้แรงบันดาลใจจากรองเท้าบัลเลต์ ขณะที่ Speedcat OG Premium โดดเด่นด้วยดีเทลเชือกที่โอบรอบส่วนอัปเปอร์
สำหรับเสื้อผ้า แนวคิดการออกแบบของการคอลแลบครั้งนี้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ Rosé สู่งานสร้างสรรค์ในสไตล์สปอร์ตตี้ที่ผสานโค้ดของสตรีตแวร์ คอลเล็กชันนี้ตีความใหม่จากแทร็กสูทไอคอนิกของ PUMA โดย Oversized Track Jacket และ Relaxed Track Pants นำเสนอมุมมองสมัยใหม่ต่อสไตล์ในตำนาน ความผ่อนคลายและซิลูเอตต์กว้างในแรงบันดาลใจจากสปอร์ตแวร์ยังคงต่อเนื่องกับ Half-Zip Jacket และ Full-Zip Hoodie รวมถึง Mesh Top ที่ด้านหลังพิมพ์กราฟิก “ROSIE” ขนาดใหญ่ ดีเทลชวนยิ้มในคอลเลคชันนี้อย่าง X-Small Duffle และ Micro Grip ก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนเชิงภาพที่เล่นสนุกไปตลอดคอลเลคชัน เพิ่มทั้งบุคลิกและสัดส่วนที่มีเอกลักษณ์
คอลเลคชัน “PUMA x ROSÉ” เริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 28 สิงหาคม นี้ ที่ PUMA.com ร้าน PUMA และร้านค้าที่ร่วมรายการ