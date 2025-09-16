“REALM Bangkok” เสน่ห์อาหารไทยสไตล์ฟิวชัน กับรสชาติแห่งความอบอุ่น

ชวนแวะชิลที่ร้าน “REALM Bangkok” บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 จิบกาแฟหอมๆ เครื่องดื่มสุดครีเอท เบเกอรีอร่อยๆ และอาหารไทยสไตล์ฟิวชัน กับรสชาติที่ผสมผสานความเข้มข้นจากภาคใต้ และความอร่อยที่คุ้นเคย
ใครที่กำลังตระเวนหาร้านอร่อยเปิดใหม่ไปลองชิม บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดร้านนี้ “REALM Bangkok” บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ร้านอาหารและคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อช่วงต้นปี 68 แต่การันตีความอร่อยด้วยการเป็นร้านดังจากสงขลา ที่ส่งตรงความอร่อยสู่นครปฐม
จากความรักในการปรุงอาหารของเชฟบอส หรือ คุณหมอบอส - รศ.ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เชฟคนไทยที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลก ด้วยการคว้าตำแหน่ง Runner-up รายการ MasterChef UK 2018 ได้มาเปิดร้าน “REALM” ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเหล่านักชิม
และล่าสุดนี้ก็ได้มาเปิด “REALM Bangkok” ที่นครปฐมแห่งนี้ พร้อมกับนำสูตรอร่อยหลากหลายเมนูมาให้ชาวกรุงได้ลองชิม
เดินเข้ามาด้านในร้านจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น จากการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้โทนสีน้ำตาล มีต้นไม้อยู่กลางร้าน โดยที่นั่งจะมี 2 ชั้น รวมถึงมีโซนเอาท์ดอร์ด้วย
ที่นี่มีคอนเซ็ปต์อยากจะยกระดับวัตถุดิบและอาหารไทยให้เข้าถึงคนทุกช่วงวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายในร้านจึงเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพจากแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะพวกซีฟู้ดที่ส่งตรงจากภาคใต้ วัตถุดิบบางอย่างก็ใช้จากท้องถิ่นนครปฐม ส่วนผักต่างๆ ก็เป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกเอง
สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และขนมของที่นี่เป็นสูตรที่คิดเองทั้งหมด มีการผสมผสานรสชาติเข้มข้นแบบภาคใต้ สูตรอาหารไทย และตะวันตก ออกมาเป็นอาหารสไตล์ฟิวชัน
ออกสตาร์ทเมนูเบาๆ ด้วย ซีซาร์สลัดกะปิหวาน (180 บาท) เลือกใช้ผักคอสออร์แกนิก ขนมปังกรอบทำเอง และโดดเด่นด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษ เป็นน้ำสลัดซีซาร์ผสมกับกะปิหวานสูตรของทางร้าน ได้ความเข้มข้นของสลัดซีซาร์ มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานจากกะปิหวาน
ใครอยากกินเมนูอาหารเช้า แต่ที่นี่มีให้กินได้ทั้งวัน อาหารเช้าเริ่ม (350 บาท) จัดเต็มมาตั้งแต่ไข่ดาว ที่ใช้ไข่ไก่อารมณ์ดี ขนมปังที่ทางร้านทำเอง เป็ดออรินจิ ไส้กรอกหมูพิเศษเนื้อหยาบ ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ เบคอนกับเมเปิลไซรัป และหมูสับก้อนทอด
ส่วนเมนูอาหารใต้ที่คุ้นเคย ข้าวยำสมุนไพรปักษ์ใต้ปลากะพง (290 บาท) จุดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้ปลากะพง 3 น้ำจากเกาะยอ แล่เป็นชิ้นแล้วทอดข้างนอกกรอบ ข้างในเนื้อนุ่มแน่น มาพร้อมกับข้าวหอมมะลิ กุ้งแห้งจากสงขลา มะพร้าวคั่วใหม่ๆ ข้าวพองทำเอง ใบชะพลู ส้มโอจากนครปฐม และน้ำบูดูจากปัตตานี
อีกจานอาหารใต้ในสไตล์ฟิวชัน สปาเก็ตตี้แกงปู (350 บาท) จานซิกเนเจอร์ของร้าน เป็นเส้นสปาเก็ตตี้ผัดกับซอสแกงปูรสชาติเข้มข้น ที่มีความเผ็ดจากพริกแกงใต้ เนื้อปูม้าเป็นก้อนจากนครศรีธรรมราช ผัดมาแบบน้ำขลุกขลิก ได้ความเผ็ดหอมเข้มข้นของเครื่องแกง
มาลองเครื่องดื่มกันบ้าง กาแฟขนมไข่เตาถ่าน (170 บาท) ได้แรงบันดาลใจจากขนมไข่เตาถ่านที่ จ.สงขลา รสชาติหอม หวาน และมีกลิ่นเตาถ่าน กาแฟแก้วนี้เลยมีทั้งความเข้มข้นของกาแฟ ความนุ่มหอมหวานละมุน และกลิ่นควันเตาถ่านนิดๆ
ขวัญของเริ่ม (180 บาท) แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ขวัญเรียม ที่มีภาพทุ่งนาและกลิ่นโคลนสาบควาย เมนูนี้เลยเลือกใช้พานาคอตตาเปียกปูนชาร์โคลมาเป็นส่วนประกอบ เพิ่มความเข้มข้นด้วยชอตกาแฟคั่วเข้ม จากปางขอนเชียงราย ทอปด้วยมะพร้าวคั่วหอมๆ
ถ้าไม่ดื่มกาแฟ แนะนำเครื่องดื่มสดชื่น มะลิมาลัย (160 บาท) มีความหอมจากดอกมะลิ สีสันสดใสของน้ำอัญชัน ผสมกับรสเปรี้ยวกลมกล่อมของส้มจี๊ด และเพิ่มความพิเศษจากไข่มุกป๊อบรสลิ้นจี่
ส่วนขนมของทางร้านเป็นเบเกอรีแบบโฮมเมดที่ทำสดใหม่ เริ่มจาก โรลมะพร้าวน้ำหอมสามพราน (140 บาท) ใช้มะพร้าวน้ำหอมจากสามพราน นครปฐม นำมาทำเป็นซอส ได้ทั้งความหอมและหวาน ส่วนครีมด้านบนก็เป็นครีมมะพร้าวหอมๆ เนื้อเค้กนุ่มๆ หอมๆ
พานาคอตตาเปียกปูน (120 บาท) ใช้มะพร้าวขูดนำไปคั่วแล้วแช่ในครีมและกะทิ นำมาทำเป็นพานาคอตตาเนื้อเนียนนุ่ม หอมหวานมันจากครีมและกะทิ โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด และงาขาวงาดำ
เครมบรูเลลูกตาล (120 บาท) ด้านล่างสุดจะเป็นเนื้อลูกตาล ด้านบนเป็นเครมบรูเลเนื้อเนียนเด้ง ด้านบนมีสับปะรดย่าง เสิร์ฟพร้อมซอสน้ำตาลโตนดจากสทิงพระ
ชิมกันไปหลายจานแล้ว แต่ยังมีอีกหลายเมนูไม่ควรพลาด เช่น เริ่มเอสหลาน้ำผึ้ง (180 บาท) Dirty ข้าวหลาม (180 บาท) ไก่ทอดหาดใหญ่ (250 บาท) สปาเก็ตตี้ไข่เค็มกากหมู (290 บาท) ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ (280 บาท) เป็นต้น
ร้าน “REALM Bangkok” ตั้งอยู่ที่ริมถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ร้านเปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. โทร. 08-8949-2444 Facebook : REALM Bangkok
