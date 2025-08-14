สมาคมอาหารเวียดนามร้องกระทรวงการค้าคัดค้านการระงับนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ หวั่นกระทบผลผลิตในประเทศ

รอยเตอร์ - สมาคมอาหารเวียดนามได้ขอให้กระทรวงการค้าของประเทศคัดค้านการเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ในการระงับการนำเข้าข้าวเป็นเวลา 2 เดือน แหล่งข่าว 2 รายเผยกับรอยเตอร์ โดยผู้ค้าระบุว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ที่เป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะระงับการนำเข้าข้าวเป็นเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เพื่อปกป้องเกษตรกรท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
“ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และการระงับดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตข้าวในเวียดนาม” หนึ่งในแหล่งข่าวระบุ
สมาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นของรอยเตอร์ในทันที
ข้อมูลศุลกากรระบุว่า เวียดนามส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์ 2.44 ล้านตันในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็น 44.3% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
ปีที่ผ่านมา ตลาดฟิลิปปินส์คิดเป็น 46.7% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม โดยปริมาณการส่งออกในเดือนก.ย. และเดือนต.ค. สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน
ต้นปีนี้ เวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวกับฟิลิปปินส์ ประเทศที่ผลผลิตข้าวมักมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมและพายุไต้ฝุ่น
“เวียดนามระงับการนำเข้าข้าวในปีนี้เพื่อปกป้องเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยวที่คาดว่าจะอุดมสมบูรณ์” ผู้ค้าในนครโฮจิมินห์ กล่าว
ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 13.9% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาสแรก
ผู้ค้ากล่าวว่าความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ในการระงับการนำเข้าข้าวจะกดดันราคาส่งออกข้าวของเวียดนาม
ข้าวหัก 5% ของเวียดนาม เสนอขายอยู่ที่ 395 ดอลลาร์ในวันอังคาร (12) ลดลงเกือบ 30% จากปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของสมาคม
“เรากังวลว่าราคาจะร่วงลงอีกหากมีการระงับนำเข้า” ผู้ค้ารายที่ 2 กล่าว.