คนแห่เที่ยวงาน "มหกรรมเสน่ห์ไทย นครศรีธรรมราช" จัดเต็มเสน่ห์เมืองนคร ผสานวัฒนธรรม ธรรมชาติ และศรัทธา

หลังจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ "มหกรรมเสน่ห์ไทย" ที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ถิ่น 5 ภูมิภาคของไทย ภายใต้แนวคิด "5 MUST DO IN THAILAND" สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่หลากหลายและโดดเด่นของไทย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในแบบฉบับท้องถิ่นพร้อมกระตุ้นการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว สร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และยกระดับความรู้สึกประทับใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ และเสน่ห์ไทยของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในใจ (TOP OF MIND DESTINATION)งานมหกรรมเสน่ห์ไทย นครศรีธรรมราช Charming Khanom เป็นงานแรกที่เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 14 กันยายน 2567 ณ หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดการจัดงานเฟสติวัล ในวันที่ 14-15 และ 20-22 กันยายน 2567 ภายในงานได้รวบรวมของดีเมืองคอน ผนวกกับกิจกรรมที่จะสามารถเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบ Beach Festival เป็นงานที่ชูจุดเด่น "Must Do" ที่ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่คัดสรรแล้วเป็นอย่างดี อาทิ Market Zone เท่ๆ ที่รวบรวมร้านอาหาร ทั้งอาหารถิ่น Street Food และ Food Truck สไตล์อินเตอร์ ร้านค้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น งานคราฟต์ งานอาร์ต ที่เกิดจากการรวมตัวของคอมมูนิตี้กลุ่มคนรุ่นใหม่จากนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ที่ร่วมสร้างพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเมืองคอนอย่างทรงพลังรวมถึงโซน FORTUNE VILLAGE นำเสนออัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาของเมืองนคร และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ตลอดจนมิติของความสนุกจากฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ WHAL & DOLPH, PURPEECH, PARADOX, MIRRR, YOURMOOD, GAVIN D, MAIYARAP, THE PARKINSON,TWOPEE และ TILLY BIRDS และศิลปินในพื้นที่ ในแนวดนตรีอินดี้ โฟล์คซอง พร้อม DJ ฝีมือดีที่จะมาร่วมกันสร้างสีสันแบบเท่จัดชัดเจนตลอดทั้งงานนางสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ตั้งใจจัดงานมหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาค เพื่อชูเสน่ห์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ที่หลากหลายและโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ สำหรับงานมหกรรมเสน่ห์ไทย นครศรีธรรมราช Charming Khanom เน้นการสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารหลากหลายที่มาพร้อมรสชาติล้ำเลิศ ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม และจุดเด่นของการเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเชื่อ ผ่านกิจกรรมของโซนต่างๆ ภายในงานไม่ว่าจะเป็น MARKET ZONE กว่า 100 ร้านค้า, STREET ART, โซนถ่ายภาพ, FORTUNE VILLAGE สำหรับสายมู, เวิร์คชอปงานอาร์ตงานคราฟต์สุดสร้างสรรค์ คลาสสาธิตกิจกรรมกีฬาทางทะเล SUB & SKIM CLINIC และกิจกรรมอีกมากมาย โดยมีการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมงาน