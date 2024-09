ชมฟรี “มหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาค” ททท.อัด Soft Power ไทย ผ่านบิ๊กอีเวนต์ ตลอดเดือน ก.ย.นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเต็ม “มหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาค” ยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ร้อยเรียงเรื่องราว เสริมนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเสน่ห์ไทย ( Soft Power) ด้วยบิ๊กอีเวนต์ 5 พื้นที่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชลบุรี กาญจนบุรี และขอนแก่น ตลอดเดือนกันยายนนี้นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. พร้อมเดินหน้ายกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยการนำเสนอเสน่ห์ไทย หรือ Soft Power ที่เป็นจุดแข็งจุดขายของประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบของบิ๊กอีเวนต์สุดอลังการ “มหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาค” ที่ ททท. ยกทัพเสน่ห์ไทยอันมีเอกลักษณ์จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยมารวมไว้ในแต่ละพื้นที่การจัดงาน โดยในแต่ละพื้นที่จะนำเสนอ เทศกาลดนตรี แสงสีเสียง อาหาร ศิลปะ และวัฒนธรรมถิ่น พร้อมด้วยสินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อส่งมอบประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัส การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะพัฒนาเสน่ห์ไทย (Soft Power) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวให้คึกคัก โดย ททท. คาดการณ์ว่า จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จัดงานไม่น้อยกว่า 147,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวกว่า 800 ล้านบาทมหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาคอีกบิ๊กอีเวนต์ของ ททท. ที่กระจายการจัดงานไปครบ 5 ภูมิภาค ตลอดเดือนกันยายน พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์ไทยให้แก่นักท่องเที่ยว ภายในงานอลังการด้วยแสง เสียง อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด อาหารถิ่น และ งานอาร์ตเอาใจสาย DIY พร้อมโซนถ่ายรูปมากมายที่ให้ผู้ร่วมงานได้แชะ แชร์ โมเมนต์แห่งความสุขให้สุขทันทีที่เที่ยวไทย พร้อมสนุกสนานกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยกำหนดจัดขึ้นใน 5 พื้นที่ ได้แก่1) ภาคใต้ : “Charming Khanom” จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 - 15 และ 20 - 22 ก.ย. 2567 เวลา 16.00 – 22.30 น. ณ บริเวณหาดหน้าด่าน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ฟังบทเพลงเพราะ ๆ จากศิลปินชื่อดัง TWOPEE, WHAL & DOLPH, TILLY BIRD, PARADOX, THE PARKINSON, YOURMOOD, MIRR, MIYARAP, PURPEECH และ GAVIN: D การแสดงทางวัฒนธรรม รำมโนราห์ นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย หนังตะลุง พร้อมจัดเต็มร้านอาหารท้องถิ่น Food Truck ให้ได้ช้อป ชิม ชิล ตลอดงาน เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสุดเท่เก๋ได้ทุกวัย STREET ART จากศิลปินที่มีชื่อเสียง สนุกไปกับโซนถ่ายภาพ Good Vibes อวดบนโซเชียล เอาใจนักท่องเที่ยวสายศรัทธาด้วยตลาดสายมู Craft & MU Market เนรมิตพื้นที่จัดงานเป็นคลาสสาธิตกิจกรรมกีฬาทางทะเล SUP & SKIM CLINIC BALANCE BOARD ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นและฝึกซ้อม นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวต่อในพื้นที่ อาทิ เส้นทางท่องเที่ยวทางบก ขนอม – สิชล และ เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล ชมปลาโลมาสีชมพู ผาพับผ้า2) ภาคเหนือ : “HOP Chiang Mai Art and Music Festival” จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20-29 กันยายน 2567 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ รังสรรค์งานในบรรยากาศ Music Hopping “Harmony & Art Performance”พร้อมรับชมฟรีคอนเสิร์ตเอาใจคนรักเสียงเพลง พบกับ ศิลปินชื่อดัง เจนนิเฟอร์ คิ้ม, บุรินทร์, ตู่ ภพธร, ลานนา คัมมินส์, นุนิว (NU NEW), THE TOYS, ไม้เมือง, เขียนไขและวานิช และการแสดงของศิลปินท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ คณะสุเทพการบันเทิง, พาวิน หนึ่งเดอะสะล้อ, Worthless Boy, The Bundit Boy, Chiangmai Blues, สภาพสุภาพ, LAWN, The Funckster, Money Shelby Bar และอีกมากมาย โดยกระจายตามจุดท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ เวที Main Stage ลานประตูท่าแพ เวที Classic Stage ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และเวที Hopping Stage จำนวน 3 จุด ได้แก่ หน้าห้างสรรพสินค้า MAYA : วันที่ 20-22 กันยายน 2567 ลาน More Space : วันที่ 23-26 กันยายน 2567 ลานข้างโรงแรม Dusit d2 เชียงใหม่ไนท์บาซ่า : วันที่ 27-29 กันยายน 2567 อลังการไปด้วยการประดับตกแต่งซุ้มไฟบนถนนในเมืองเชียงใหม่ และ Art Installation นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกและดีลสุดพิเศษจากผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ที่พร้อมมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน3) ภาคตะวันออก : “Chonburi International Music Festival in the Rain @Pattaya” จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 – 22 กันยายน 2567 และ วันที่ 27 – 29 กันยายน 2567 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี เทศกาลดนตรี 3 เวที 3 แนวเพลง บนพื้นที่ชายหาดสุดยิ่งใหญ่ เตรียมตัวพบกับความสนุกจากเสียงดนตรีทั้ง 3 เวที Colorful Burapha Stage, Chonburi Jazz & Chill Stage, Pattaya Dance Stage จัดเต็มทัพศิลปินยอดนิยมตลอด 6 วัน รวมกว่า 50 ศิลปิน อาทิ TILLY BIRD, สิงโต นำโชค, PAPER PLANES, LOMOSONIC,PARADOX, BOWKYLION, PALMY, THE TOYS, TILLY BIRD, F.HERO และ ZOM MARIE สนุกสุดมันส์กับ DJ ชื่อดังระดับ International และ Thai Local ที่จะมาสร้างสีสันและเสียงเพลงตลอดการจัดงาน ไฮไลต์ห้ามพลาดการแสดงพลุดอกไม้ไฟทุกวัน ณ เวทีกลาง อิ่มอร่อยกับ 60 ร้านอาหารเด็ด ซีฟู้ดสุดพรีเมี่ยม พร้อมชวนรักษ์โลกกับกิจกรรมทำของที่ระลึกด้วยขยะพลาสติกจากทะเล4) ภาคกลาง : “The River of Time สายน้ำแห่งกาญจน์เวลา” จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 - 30 กันยายน 2567 เวลา 16.00 – 23.00 น. ณ โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี ชมการแสดงแสงเสียง 3D Mapping บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตผ่านสายน้ำ พานักท่องเที่ยวนั่งรถท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติฟรีวันละ 300 คน ชอปปิงตลาดวินเทจมาร์เก็ต สนุกสนานกับบทเพลงเพราะจากศิลปินชื่อดัง PALMY, เจ เจตริน, อ๊อฟ ปองศักดิ์, วง MEAN, NO ONE ELSE, GETSUNOVA, และ INDIGO เอาใจสายผจญภัยกับโซน Sup Station กับกิจกรรมพาย Sup Board และการสอนการเล่น Sup หรือกิจกรรมทางน้ำอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ชมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จิบกาแฟ แลประวัติศาสตร์ จากผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟในพื้นที่5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : “เสน่ห์อีสานม่วนซื่น ณ ขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น วันที่ 25-29 กันยายน 2567 เวลา 14.00 – 24.00 น. ณ ลาน บขส.3 จังหวัดขอนแก่น ม่วนซื่นกับหมอลำชื่อดัง อีสานนครศิลป์, ระเบียบวาทะศิลป์, ประถมบันเทิงศิลป์, แอน อรดี และคณะหมอลำใจเกินร้อย และ สาวน้อยเพชรบ้านแพง เพลิดเพลินกับกิจกรรม Khonkraft Showcase เอาใจผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะกับ ISAN CRAFTS จัดเต็มอาหารเมนูเด็ดท้องถิ่นและอาหารไทยฟิวชั่นกว่า 80 บูธ และ พิเศษกับกิจกรรม “เสน่ห์ม่วนซื่น ฟรีทัวร์” กิน เที่ยว ชอป ในช่วงการจัดงานร่วมกับห้างสรรพสินค้า โรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาค” สามารถเข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 Travel Buddy