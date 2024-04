สงกรานต์เซ็นทรัล สนุกฉ่ำทั่วไทย แน่นทุกพื้นที่! รวมภาพไฮไลต์ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

ประมวลภาพความมันส์สุดยิ่งใหญ่ จากแลนด์มาร์กสงกรานต์ คึกคักทั่วทุกภูมิภาค ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ย้ำเบอร์หนึ่งแลนด์มาร์กคัลเจอเทนเมนต์ระดับโลก สาดความสนุกครบทุกความมหาบันเทิง ในงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” เนรมิตรทุกพื้นที่จัดเต็มมิวสิคเฟสติวัลและสาดน้ำสุดมันส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก ฉลองสงกรานต์ไทยกับบรรยากาศสนุกสุดฉ่าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน พร้อมเดินช้อป-ชิมของอร่อยคลายร้อนภายในศูนย์การค้าฯอย่างคับคั่งบรรยากาศสงกรานต์มหาบันเทิงเซ็นทรัลเวิลด์: https://youtu.be/TrJDyCvEZsI 1. มันส์ต่อเนื่องกับแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมือง ‘centralwOrld Songkran Fest 2024’ กระหึ่มราชประสงค์ตลอดทั้งย่าน จัด Thai Rhythm Songkran Festival 2024 ปรากฏการณ์ดนตรีคอลแลบแบบไทยริทึ่ม นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาตินับแสนแห่เล่นน้ำและสนุกกับมิวสิคเฟสติวัลในจังหวะแบบไทยๆ เต็มลานเซ็นทรัลเวิลด์2. เซ็นทรัล เวสต์เกต สาดกันให้มันส์ เปียกกันให้สุดกับ งาน Westgate Songkran Concert 2024 (13-15 เม.ย. 67) สงกรานต์คอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนนทบุรี กับทัพศิลปินแนวหน้าของไทย อาทิ Cat Water, Polycat, Good Mood, The Toys, Milktoothband และ Ink Waruntorn3. เซ็นทรัล หาดใหญ่ สุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดในภาคใต้ Hatyai Songkran Festival 2024 พบกับ ศิลปินไทยและอุโมงค์เล่นน้ำขนาดใหญ่ อาทิ PERSES (13 เม.ย. 67), อี๊ด FLY (14 เม.ย. 67), เหน่ง Y NOT 7 (15 เม.ย. 67), FELLOW FELLOW และ DAX ROCK RIDER4. เซ็นทรัล ภูเก็ต งาน Songkran Bikini Beach War (13-15 เม.ย. 67) สนุกสุดเหวี่ยงกับคอนเซ็ปต์ Bikini เปรี้ยวฉ่ำ ระเบิดความมันส์ระดับอินเตอร์กับ EDM Festival ต่อเนื่อง 3 วัน 3 คืน5. เซ็นทรัล พัทยา งาน Pattaya Songkran Wanlai Festival 2024 (7-19 เม.ย. 67) สนุกสุดในพัทยา มันส์กันทั้งคืนกับไลน์อัพศิลปินชื่อดัง อาทิ AE JIRAKORN, JETSET’ER, PAUSE, PLAYGROUND, DAX ROCK RIDER, JSPKK , GUYGEE และ DAIMOND MQT + YOUNGGU6. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งาน CHANG MUSIC CONNECTION PRESENTS WATER WAR CHIANG MAI 2024 (13 เม.ย. 67) เทศกาลดนตรีและสาดน้ำใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จัดใหญ่แบบไม่มีกั๊ก! ฉ่ำฮอตกับ 9 ศิลปิน อาทิ BODYSLAM, THREE MAN DOWN, TILLY BIRDS, TAITOSMITH, PALMY, SLOT MACHINE, TATTOO COLOUR, LOMOSONIC และ RETROSPECT7. เซ็นทรัล โคราช PEPSI Presents SONGKRAN KORAT 2024 (13-16 เม.ย. 67) สุดมันส์แบบไร้แอลกอฮอล์ สนุกกับอุโมงค์น้ำ และชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยชั้นนำ ตลอด 4 วันเต็ม8. เซ็นทรัล ขอนแก่น: LEO SPLASH FEST (12-15 เม.ย. 67) เตรียมสนุกและมันส์กันให้สุด! กับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน 8 วง ต่อเนื่อง 4 วัน อาทิ INDIGO , TWOPEE, Ink Waruntorn, FLURE, MAIYARAP, SONGKARN, INSTINCT และ THE PARKINSONพร้อมปักหมุดความมันส์กับอีก 22 แลนด์มาร์ก ได้แก่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง: เซ็นทรัล พระราม 2, ปิ่นเกล้า, ศาลายา, วิลเลจ, เวสต์วิลล์, มหาชัย, อยุธยา และนครสวรรค์ ภาคตะวันออก: เซ็นทรัล ชลบุรี, ระยอง, ศรีราชา, มารีนา และจันทบุรี ภาคเหนือ: เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ลำปาง ภาคอีสาน: เซ็นทรัล อุบลฯและอุดรฯ ภาคใต้: เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช, สมุย และ สุราษฎร์ธานี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3VICuuN