“ททท.” จับมือ “ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์” และ “ออล ออฟ ลัค” ชูเสน่ห์อาหารไทย ในงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง

งานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Legend is Back ได้รับการสนับสนุนหลักจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ออล ออฟ ลัค และพันธมิตรจาก วอริกซ์ น้ำตาลวังขนาย น้ำดื่มสปริงเคิล Urban Creature และ Benja Chicken มีกำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2567 นี้ เวลา 11.00-21.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีเมนูอาหารที่หลากหลายรูปแบบรสชาติดีจากร้านดังถึง 23 ร้านด้วยกัน ได้แก่ ร้านคั่วไก่สวนมะลิสูตรโบราณ ร้านหมี่ภูเก็ตวัดสะพาน ร้านลุงหวังกะเพราพ่นไฟ ร้านทับทิมกรอบวังหลัง ร้านสอดไส้ทวีพร ร้านสาคูไส้หมู แม่กี ราชวัตร ร้านบ้านมรกต ขนมถ้วยฟูสมุนไพร ท่าน้ำนนท์ ร้านลุงเงินกาแฟหม้อดิน ร้านหมูสะเต๊ะจึงอังลัก เจ้าเก่าเฉลิมบุรี ร้านหลี่ชิมเฮีย ร้านกุยช่ายสะพานหัน ร้านก๋วยจั๊บยืนพื้น ร้านเจ้เอ็งกระเพาะปลาตลาดพลู ร้านหมูปิ้งสูตรอากง เสาชิงช้า ร้านเชี่ยวชาญพานิช ข้าวต้มเทเวศน์ ร้านตี่โภชนา ร้านราดหน้าประดิพัทธ์ ร้านจรินทร์ หนองมน ร้านลูกชิ้นปลาแม้นศรี ร้านเอ็กซ์ไก่ย่างบางตาล ลูกผู้ใหญ่วร ร้านจับเลี้ยงวังหลัง ร้านมหาชัยไอศกรีมไข่แข็ง และร้านเจ้พงษ์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่อาหารริมทางของไทยได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็น Soft Power หนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในด้านอาหาร ทำให้อาหารริมทางเป็นหนึ่งในสินค้าท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นอกจากจะอยากมาสัมผัสกรุงเทพฯ แล้ว ยังอยากมาลิ้มลองรสชาติอาหารริมทางที่มีอย่างหลากหลายเมนู ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้การจัดงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Legend is Back นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเชิงอาหารชั้นนำระดับโลก ผ่านเมนูอาหารไทยแท้และไทยประยุกต์ที่มีอยู่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารริมทางที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จากร้านชื่อดังระดับตำนานที่มารวมตัวกันในงาน The Legend is Back นี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของรสชาติอาหารที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และยังจะได้สร้างเสน่ห์ของรสชาติอาหารให้ประจักษ์แก่นักชิมจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนจัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่สองในปีนี้ และเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดมูลค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด ผู้จัดงาน เทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Legend is Back” กล่าวว่า จากการที่บริษัทเป็น ออแกไนเซอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดงานเทศกาลอาหารและได้พยายามสร้างสรรค์อีเวนท์ที่มีความน่าสนใจและแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เพราะนอกจากจะตอบโจทย์กลุ่มคนรักอาหาร foodies lover ให้ได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติอาหารอร่อยแล้ว ยังคำนึงถึงภาพลักษณ์วัฒนธรรมการกินอาหารของไทย โดยเฉพาะอาหารริมทาง หรือ street food เพื่อการยกระดับคุณภาพและพัฒนาภาพลักษณ์ของอาหารริมทางให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น ซึ่ง ออล ออฟ ลัค ได้กำหนดมาตรฐานของการคัดสรรร้านที่มีคุณภาพและรสชาติอาหารที่อร่อย เน้นร้านระดับตำนานที่มีความเก่าแก่มากกว่า 25 ปี มีการควบคุมราคาขาย และการตกแต่งบูธของร้านค้าตามธีมการจัดงาน รวมถึงการกำหนดคอนเซ็ปต์การจัดงานที่ชัดเจน ทำให้ร้านค้าที่มาร่วมออกบูธผ่านการคัดสรรอย่างมีขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่าร้านอาหารที่มาร่วมออกบูธจะนำเสนออาหารที่มีทั้งความอร่อยและความสะอาดอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ออล ออฟ ลัค ยังได้รับความสำเร็จจากการจัดงาน Morning Bangkok Street Food ครั้งที่สอง ซึ่งเป็นงานเทศกาลอาหารเช้าที่มีอยู่อย่างหลากหลายเมนู และในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ออล ออฟ ลัค ยังจะมีการจัดงาน Merry Mango งานเทศกาลผลไม้ชื่อดังของไทย นั่นคือ “มะม่วง” ที่ผู้ชมงานจะมีโอกาสได้ชิมหลากหลายเมนูคาวหวานที่ทำจากมะม่วง ผลไม้คุณภาพของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งงานเทศกาลอาหารทั้ง 3 งานที่จัดขึ้นนี้จะช่วยกระตุ้นและโปรโมทภาพลักษณ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักของนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึ้นอย่างแน่นอนด้านผู้อำนวยการการตลาดธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดงานเทศกาลอาหารเช้า Morning Bangkok Street Food เป็นปีที่สองไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอกย้ำแนวความคิดที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และออล ออฟ ลัค ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Legend is Back ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2567 เวลา 11.00-21.00 น.ภายในงานจะได้ลิ้มรสชาติอาหารริมทางจากหลายร้านดังระดับตำนาน กว่า 20 ร้านค้ามาร่วมออกบูธ มีทั้งอาหารจานหลัก อาหารจานด่วน อาหารทานเล่น ขนมหวาน ขนมไทยโบราณ เครื่องดื่มสมุนไพรโบราณ โดยงานนี้จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เดินทางมาศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ในการสร้างประสบการณ์และโอกาสในการลิ้มลองความอร่อยของอาหารริมทางที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ความเป็นคลังอาหารและการเรียนรู้ของคนทุก เจเนอเรชั่นของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และเชื่อว่าจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งอาหารที่หลากหลายได้อีกทางหนึ่งด้วยงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุงในปีนี้ มีความพิเศษกว่าการจัดงานในทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้มีการนำศิลปะ Street Art งานกราฟฟิตี้ด้านการเพนท์ของสาวร่วมสมัยผู้มาดมั่น “นุ้ย-ศุภิส” จาก Supis Studio และงานประติมากรรมจากศิลปินหน้าใหม่ “เอกรัฐ นาคอนุเคราะห์” มาประดับตกแต่งภายในงาน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้สึกถึงเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดระดับตำนานผสมผสานกับสตรีทอาร์ตร่วมสมัย เรียกว่ามางานเดียวได้ทั้งอิ่มท้องและยังได้อาหารตาอีกด้วยผู้สนใจสามารถร่วมชม ชิม ช้อป ลิ้มรสชาติอาหารริมทางกลางกรุงระดับตำนานได้ในงาน “The Legend is Back” ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2567 นี้ เวลา 11.00-21.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (รถไฟฟ้า MRT สามย่าน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Street Food Legend.