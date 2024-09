พร้อมเปิดไลน์อัพศิลปินที่จะมาสร้างความสุขตั้งแต่แสงแดดยามเย็น ข้ามสู่ความสนุกในรูปแบบเสียงเพลงยามค่ำคืน ก่อนส่งท้ายด้วยปาร์ตี้เมดเล่ย์สั่งลาสุดมันส์ให้หายคิดถึง พบกับ ETC / F.HERO ft. P-HOT / INK WARUNTORN / PIXXIE / SEASON FIVE / THE PARKINSON / TIMETHAI / ZEALภายในงานปีนี้แฟนๆจะได้พบเจอความสุขวางเรียงรายอยู่เต็มริมชายหาด สดชื่นไปกับกลิ่นอายธรรมชาติแห่งท้องทะเลชวนคึกคัก และกิจกรรมจากบูธ ADDA ที่จะขนกองทัพของแจกและส่วนลดต่างๆมาแจกกันคึกครื้นให้ได้สนุกสนานกันทุกโซน พร้อมมุมอาหารอร่อยๆ และจุดเช็คอินถ่ายรูปไม่ว่ามุมไหนก็สวย หรือจะกดชัตเตอร์ผ่านบอลลูนยักษ์สีสันคัลเลอร์ฟูลเป็นฉากหลังก็โรแมนติกอย่างแน่นอน ก่อนจะได้สนุกกับขบวนพาเหรดศิลปิน และโปรดักชั่นที่จัดเต็ม เนรมิตร แสง สี เสียง มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะกันตั้งแต่บ่ายๆไปจนถึงเที่ยงคืน จะลุยเดี่ยว มาเป็นคู่ ก๊วนเพื่อนสนิท หรือครอบครัว ก็ฟินความสุขกลับไปได้ไม่แพ้กันในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ที่ TRIPLE TREE BEACH RESORT (ใกล้ครัวเม็ดทราย) ชะอำ จ.เพชรบุรี กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ Early Wave ในราคาเพียง 899 บาท (จากปกติ 1,190 บาท) เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2567 รีบจองเลย! บัตรมีจำนวนจำกัด 2,000 ใบเท่านั้น สามารถซื้อบัตรได้ที่ แอปพลิเคชัน THE CONCERT หรือเว็บไซต์ https://www.theconcert.com/concerts/adda-fest-on-the-beach