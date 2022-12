สำเร็จเกิดคาด “LEO FEST” ผ่านไป 3 จังหวัด กว่า 60 ศิลปิน เตรียมบุกความมันส์ต่อ จัดเทศกาลดนตรีปีหน้าทั่วไทย!

พร้อมบุกตะลุยความมันส์ผ่านเสียงดนตรี ให้คนกรุงเทพฯและพื้นที่หัวเมืองใหญ่ กับ “LEO FEST” (ลีโอ เฟส) งานเฟสติวัลครั้งแรกของ LEO Thailand ที่อยากยกบรรยากาศความมันส์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ขนศิลปินไปแบบไม่มีกั๊ก ทุกแนวเพลง หลากสไตล์ โดยเริ่มเดินทางจัดงานไปในหัวเมืองใหญ่ไปแล้วในภาคเหนือ และต่อด้วย พัทยา ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสร้างความมันส์ให้คนไทยอย่างต่อเนื่องในปี 2023 นี้ในปี 2022 “LEO FEST” (ลีโอ เฟส) ได้ยกทัพกว่า 60 ศิลปินครบทุกแนวดนตรี อาทิ อิ้งค์ วรันธร, Three Man Down (ทรีแมนดาวน์), Tilly Birds (ทิลลี่เบิร์ดส), TheToys เดอะทอยส์, 4EVE (โฟร์อีฟ), PiXXiE (พิกซี่), Whal & Dolph วาฬแอนด์ดอล์ฟ, YENTED (เย็นเต็ด) และศิลปินค่ายอินดี้อย่าง Minimal Records ไปมันส์กันถึง 3 จังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นวันที่ 3-4 กันยายน ณ ลานม่วนใจ๋ Central Chiangmai Airport และที่เชียงราย ในวันที่ 10-11 กันยายน ณ ลาน The Moon (ตรงข้ามเซ็นทรัล เชียงราย) ปิดท้ายกับชาวพัทยา ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ Ambassador City Jomtien ที่เนรมิตทุกเวทีให้กลายเป็นพื้นที่ความมันส์ ทั้งศิลปินและผู้ชมได้สนุกไปด้วยกันจนได้ชื่อว่า “LEO FEST เทศกาลดนตรีที่มันส์ที่สุด”ซึ่งในปีหน้า! “LEO FEST” (ลีโอ เฟส) ก็เตรียมจัดเต็มยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ไปมันส์แบบไม่ลืมหูลืมตา อัดแน่นด้วยศิลปินคุณภาพมากกว่าทุกครั้ง เพิ่มเติมไลน์อัพแบบจุใจ โดย LEO ผู้จัดงานนี้ก็เตรียมทุ่มกำลังเต็มที่เพื่อเตรียมเปิดประสบการณ์ความมันส์นี้ให้กับแฟนเพลง ทุกรุ่น ทุกวัย พร้อมสนับสนุนวงการเพลงไทยในปี 2023 แบบเต็มสูบแน่นอน ใครที่ไม่อยากพลาดความมันส์ตลอดปีจากลีโอก็อย่าลืมกดติดตามเพจ LEO Thailand ไว้ได้เลย(https://www.facebook.com/leofest.official )#LEOFEST#LEOติดตู้เย็นมันส์กว่า#LEOรวมกันมันส์กว่า#เทศกาลดนตรีที่มันส์ที่สุด