ครั้งแรกกับรางวัล "The World’s 50 Best Hotels 2023" มีโรงแรมในไทย 4 แห่งติดอันดับด้วย

หลังจากมีการเริ่มจัดอันดับเมื่อปี 2009 กับ The World’s 50 Best Restaurants (50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก) ตามมาด้วย The World’s 50 Best Bars (50 บาร์ที่ดีที่สุดในโลก) ล่าสุดในปีนี้ ทางเว็ลไซต์ www.theworlds50best.com ก็มีการจัดอันดับในสาขาใหม่ คือหรือ 50 อันดับโรงแรมและรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดอันดับในสาขานี้ โดยเกณฑ์พิจารณาจะมาจากทุกเหตุผลประกอบกัน ตั้งแต่รีเซปชั่น ความสะดวกสบายของห้องพัก ความคุ้มค่าของห้องอาหารและบาร์ จนถึงขั้นตอนการเช็คเอาท์ ซึ่งทั้งหมดจะยึดที่ประสบการณ์และความคุ้มค่าเป็นหลัก ขนาดของโรงแรม จำนวนห้องพักและแขก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะไม่ได้ถูกนำมาเป็นหลักเกณฑ์หลักสำหรับการพิจารณา ทำให้ทุกโรงแรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่ใจกลางเมือง โรงแรมเล็กๆ บนเกาะที่ห่างไกล ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแรงแรมระดับลักชัวรี่จนถึงอัลตร้าลักชัวรี่เท่านั้นซึ่งรายชื่อทั้ง 50 อันดับ ในรางวัลนั้น มีโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยติดอันดับอยู่ด้วย 4 แห่ง คือโดยรายชื่อ 50 อันดับ ในรางวัลมีดังนี้1.Passalacqua, Moltrasio2.Rosewood,Hong Kong3.Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River4.The Upper House, Hong Kong5.Aman, Tokyo6.La Mamounia Marrakech7.Soneva Fushi Maldives8.One&Only Mandarina Puerto Vallarta9.Four Seasons Firenze Florence10.Mandarin Oriental, Bangkok11.Capella, Bangkok12.The Calile, Brisbane13.Chablé Yucatán,Chocholá14.Aman, Venice15.Singita Lodges, Kruger National Park16.Claridge's, London17.Raffles, Singapore18.Nihi Sumba,Wanokaka19.Hotel Esencia,Tulum20.Le Sirenuse,Positano21.Borgo Egnazia,Savelletri22.The Connaught,London23.Royal Mansour, Marrakech24.Four Seasons, Madrid25.Aman, New York26.The Maybourne Riviera,Roquebrune-Cap-Martin27.Rosewood, São Paulo28.Capella, Singapore29.Le Bristol,Paris30.Park Hyatt, Kyoto31.La Réserve, Paris32.Gleneagles, St Andrews, Scotland33.Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes34.Cheval Blanc,Paris35.Four Seasons Astir Palace, AthensTRAVEL36. Soneva Jani, Maldives37.The Newt, Bruton38.Amangalla,Galle39.Hoshinoya, Tokyo40.Desa Potato Head, Seminyak41.Eden Rock, St. Barths42.The Siam, Bangkok43.Badrutt's Palace, St. Moritz44.Atlantis The Royal, Dubai45.The Oberoi Amarvilas, Agra46.NoMad, London47.The Savoy, London48.Equinox, New York49.Six Senses Ibiza, Portinatx50.Hôtel de Crillon, Parisดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.theworlds50best.com/stories/News/the-worlds-50-best-hotels-2023-list-in-pictures.html #######################