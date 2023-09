บล.หยวนต้าฯ เปิดตัว “DR:SIA19” อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประกาศความยิ่งใหญ่เป็นรายแรกที่เชื่อมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นำตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR:SIA19 อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines สายการบินอันดับหนึ่งและดีที่สุดในโลก เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนสำหรับคนไทย เตรียมเปิดขาย IPO ระหว่าง 11-15 ก.ย.2566 มีกำหนดเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 19 ก.ย.นี้ ชูจุดแข็ง “รายได้-กำไร-มาร์เกตแคป” เหนือกว่าสายการบินคู่แข่งในภูมิภาค ที่สำคัญเตรียมเทกออฟรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบินทั่วโลกฟื้นตัว ดันผลประกอบการพุ่งทะยานต่อเนื่องนางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หยวนต้า เป็นผู้นำตลาดในด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ด้านวาณิชธนกิจให้บริการหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียมากว่า 60 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนและตลาดทุนไทยและวันนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ที่จะยกระดับศักยภาพบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มโอกาสกระจายการลงทุนและทางเลือกในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศให้นักลงทุนไทยภายใต้สภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน โดยบริษัทฯ เตรียมเสนอขาย DR อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines ซึ่งเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลก โดยนักลงทุนสามารถร่วมเป็นเจ้าของสายการบินอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Singapore Airlines ได้ง่ายๆ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าปัจจุบัน บล.หยวนต้าฯ มีทุนจดทะเบียนกว่า 4,500 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับ Credit Ratings AA จากฟิทช์เรทติ้ง สะท้อนถึงมั่นคงขององค์กร และมีความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยิ่ง สำหรับ DR:SIA19 ถือเป็น DR ตัวแรกของ บล.หยวนต้าฯ ในฐานะ Regional Company ที่มีความพร้อมในการให้บริการลงทุนต่างประเทศและได้คัดสรรโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าด้านนายชาญศักดิ์ ธนเตชา กรรมการผู้จัดการ ประธานสายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หยวนต้าถือเป็นโบรกเกอร์รายแรกที่เชื่อมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยนำหุ้น Singapore Airlines สายการบินที่ดีที่สุดในโลกมาออกเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ DR:SIA19 เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยมีกำหนดเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 (15 กันยายน ปิดรับจองถึงเที่ยง) และคาดว่าจะเปิดให้มีการซื้อขายวันแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 19 กันยายน 2566 ส่วนเวลาซื้อขายเหมือนกับช่วงเวลาปกติทุกวันทำการระหว่าง 10.00-16.30 น.ทั้งนี้ 10 DR:SIA19 เท่ากับ 1 หุ้นอ้างอิง หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 18 บาทต่อการซื้อขายขั้นต่ำ 1 หน่วยการลงทุน และ DR ที่ออกโดย บล.หยวนต้าฯ นั้น จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องจะซื้อหรือขายไม่ได้นักลงทุนสามารถร่วมเป็นเจ้าของสายการบินอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Singapore Airlines ได้ง่ายๆ สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชี บล.หยวนต้าฯ แล้ว สามารถจอง IPO ผ่านช่องทาง e-service หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด การจองขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณทีละ 1,000 ส่วนท่านที่ยังไม่มีบัญชีกับ บล.หยวนต้าฯ สามารถเปิดบัญชี Online ง่ายๆ ใช้เวลาไม่ถึง 8 นาที (มี QR show scan เปิดบัญชีผ่านสมาร์ทโฟน) หรือผ่านช่องทางติดต่อของหยวนต้า Online service: 0-2009-8000 ,Website หยวนต้า : www.yuanta.co.th ,Website DR Yuanta : dr.yuanta.co.thสำหรับ Singapore Airlines มีจุดแข็งที่โดดเด่นอย่างมากเหนือกว่าสายการบินคู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในแง่ของภาพรวมของรายได้ กำไร รวมถึงมาร์เกตแคปมีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งกว่า 10 เท่า โดยสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2566 มีรายได้รวมกว่า 4.56 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.5 หมื่นล้านบาท มาร์เกตแคปกว่า 5.31 แสนล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ASIA AVIATION ที่มีรายได้รวม 1.7 หมื่นล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 8 พันล้านบาท มาร์เกตแคป 3.2 หมื่นล้านบาท และ BANGKOK AIRWAY มีรายได้รวม 1.1 หมื่นล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาท มาร์เกตแคป 3.3 หมื่นล้านบาทพร้อมกันนี้ Singapore Airlines ยังได้รับการการันตีว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax World Airline Awards 2023 มากถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย World's Best Airline, Best First Class Airline, Best First Class Comfort Amenities และ Best Airline in Asia และเป็นสายการบินในเครือข่าย The Star Alliance ครอบคลุม 1,250 จุดหมายปลายทาง ใน 195 ประเทศผลการดำเนินงาน Singapore Airlines ระบุว่าจะฟื้นตัวดีทั้งรายได้และกำไร อีกทั้งยังเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งโดยมีปัจจัยสนับสนุนคือปริมาณผู้โดยสารแต่ละเที่ยวบินในช่วงเดือนเมษายน 2565-มีนาคม 2566 เพิ่มสูงขึ้นถึง 85% สูงกว่าปีก่อนการระบาดของโควิด 19 ที่ 83-84% และรายได้เฉลี่ยต่อกิโลเมตรการเดินทางต่อผู้โดยสาร (Passenger Yield) 11.8 เซนต์ (ดอลลาร์สิงคโปร์) สูงกว่าปีก่อนการระบาดของโควิด 19 ที่ 9.1-9.2 เซนต์นอกจากนี้ ธุรกิจการบินยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดย The World Travel & Tourism Council ประเมินว่ารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 9.5 ล้านล้านเหรียญ ต่ำกว่าปี 2562 (ที่เป็นระดับสูงสุด) เพียง 5% และมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น หากนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเดินทางเร็วกว่าคาดและยังมีประเด็นบวกเพิ่มจากการอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์จีนสามารถเดินทางไปยัง 70 ประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะหนุนให้การฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปีนี้ทำได้ดีมากขึ้นด้าน MS.Serene Cai Head of Securities Trading, Equities, Singapore Exchange, SGX Group ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กล่าวว่า เรายินดีที่ได้เห็นการขยายตลาดของตราสารแสดงสิทธิ (Depository Receipt) โดยเฉพาะ DR ตัวใหม่ที่อ้างอิงหุ้นจากประเทศสิงคโปร์ผ่านการนำเสนอจากบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการเพิ่ม DR ตัวใหม่นี้จะเป็นตัวช่วยในการกระจายความเสี่ยงให้นักลงทุนไทย เชื่อมโยงการลงทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม