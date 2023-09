ไทยคว้าแชมป์ "ผัดกะเพรา" อาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลก

เว็บไซต์ TasteAtlas จัดให้ผัดกะเพรา คืออาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลก โดยคัดเลือกจาก 50 อาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเมนูผัดกระเพราได้คะแนนสูงสุดที่ 4.8 คะแนนนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยอื่นๆ ที่ติดอันดับ Best Stir-Fries in the World ได้แก่ อันดับ 8 ผัดไทย, อันดับ 19 ผัดซีอิ้ว, อันดับ 23 คั่วกลิ้ง และอันดับ 44 ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์